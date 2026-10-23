El emotivo mensaje de Fito Páez por el cumpleaños de Charly García: "Gracias por ser la música"

La amistad entre Charly y Fito es uno de los vínculos más duraderos en la historia del rock argentino.

Charly García está cumpliendo 75 años este viernes y cientos de fanáticos expresaron sus felicitaciones en las últimas horas. Entre las personas que le dedicaron unas palabras al artista en redes sociales, se encuentra el emotivo saludo de Fito Páez .

El cantante escribió una carta abierta para su gran amigo, la cual compartió en redes a las 00hs en punto. La publicación reúne más de 40 mil me gustas y cientos de comentarios.

"Feliz cumpleaños a una de las personas que más amo en este mundo…sin él, no sé si hubiera descubierto todos los mundos que descubrí…sin él, no sé si hubiera soportado momentos insoportables…sin él, no hubiera entendido tan temprano algunas cosas que después fueron esenciales para vivir…", comenzó.

Acompañado por imágenes de ambos sobre el escenario y de momentos que dejan ver su entrañable amistad, Páez agradeció a Charly por ser un emblema de la música, además de ser su gran amigo: " Gracias Charly por ser la música …ese lenguaje desconocido para tantos hoy en día…Gracias por tantas risas y complicidades todos estos años…Cuando escucho tu música, canto tus letras, toco tus canciones o simplemente estudio tus maneras, mi espíritu se inflama de libertad y alegría…incluso en tus momentos más darkis…".

En ese sentido, destacó la forma en la que Charly se expresa a través de la música: "Es que cuando alguien llega tan al hueso del asunto es imposible no sentirse afectado por el nivel de verdad que le imprimís a todo…".

Y agrega: "Artista necesario y obligado…Te guste, no te guste…no importa…a él no le importa… Ese es el magma de su ser…Simplemente dejar que todo suceda y prepararse para que todo siga sucediendo… Sin etiquetas, como sea…".

"Sigo aprendiendo de vos…Gracias por ser la prueba viviente de que si querés construir y amar, se puede. Gracias por no tener miedo. Gracias por haberte animado. Gracias por mostrármelo todo. El bien y el mal. Gracias por haberme permitido estar a tu lado", agradeció el músico.

"¡Te amo García Moreno de mi vida!¡Felices 75! @charlygarcia. Fito Pd: sigamos en telepatía, like always, diciéndonos lo imposible de comprender para los demás", concluyó.

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La amistad entre Charly García y Fito Páez es uno de los vínculos más duraderos en la historia del rock argentino; con una amistad que nació en los camerinos en 1982 y que se consolidó sobre el escenario. También se puede escuchar en la grabación de álbumes como Clics Modernos y Piano bar o en canciones como "La rueda mágica" del álbum El amor después del amor de Páez.