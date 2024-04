El ex de Julieta Prandi será juzgado por violencia de género y abuso sexual.

Una de las claves del caso es un informe realizado por el perito psiquiatra Rafael Herrera Milano, quien asistió a Prandi como paciente y constató los daños psicológicos en ella como consecuencia del padecimiento que habría atravesado durante la relación.

En su informe, el médico afirma que Prandi presentaba "acentuados síntomas de angustia, ansiedad y labilidad emocional". A su vez, agregó: "A lo largo de las entrevistas se han observado indicadores inequívocos de haber padecido situaciones de estrés crónico, compatibles con hostigamiento sexual y violencia familiar sostenidas en el tiempo, destacando un daño lacerante en su autoestima".

La novela de Julieta Prandi

Prandi presentó hace unos días su novela "Yo tendría que estar muerta", que si bien no es autobiográfica, está basada en su historia personal de violencia de género.

La actual pareja del músico Emanuel Ortega relató en diálogo con América TV: "Si mi trabajo no me hubiese hecho una persona pública, otro hubiese sido el desenlace. Estaba amenazada, tenía temor y por algo me fui de mi casa".

julieta-prandi-1739976.jpg Prandi publicó hace unos días su novela "Yo tendría que estar muerta".

"Hay muchos capítulos que me costó escribir, y otros los hice con los ojos cerrados porque sé lo que es estar ahí. Fue un proceso catártico, me bloqueé, hubo días que no pude escribir, y quieras o no, sea exacto lo que me tocó vivir, es revivir", concluyó.