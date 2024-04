Bafici: qué hay para ver en los tres últimos días del festival

Junto a esas, hay otras obras elogiables para ver en estos tres últimos días del Festival. A destacar, el clásico mudo “La caja de Pandora”, de G.W. Pabst, con la sensual Louise Brooks. En otro orden, y en variado orden, “That Day may Face the Rising Sun” (Pat Collins, égloga irlandesa), “Blaga’s Lessons” (Stephan Komandarek, intriga búlgara sobre una abuela víctima del cuento del tío), los dibujos para niños, aptos para mayores, “Nina et le secret de l’hérisson” (Gagnol y Felicioli) y “Linda veut du poulet” (Malta y Laudenbach) con un erizo y un pollo fugitivo como respectivos coprotagonistas, el documental “Soundtrack to a Coup d’Etat” (Johan Grimonprez, grandes del jazz ante el caso Lumumba) y las biográficas “San Pugliese” (Acosta, Nacif y Winer), “Señor Jazz, la película de Carlos Inzillo” (Sotelo y Hornos) y “Uncropped” (D.W. Young, sobre James Hamilton, famoso fotógrafo del “Village Voice”).