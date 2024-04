Tini Stoessel se va del país y se retira temporalmente de la música: los motivos

Según se reveló, luego de las presentaciones, la cantante argentina se aleja de la música por un tiempo porque tiene otros proyectos vinculados a la actuación. " Este año Tini no canta más. Termina los shows, y en dos semanas se va a México a grabar una serie", adelantó Yanina Latorre en su programa de radio.

Tini Stoessel (1).jpg Tini Stoessel estrenó su nuevo disco "Mechón de Pelo".

Si bien en el último tiempo circularon rumores de un rodaje compartido con Lali Espósito, otra gran referente de la cultura musical argentina, esto fue negado: "No es con Lali Espósito como se dijo”. "En dos semanas se va a México y ya no vuelve hasta el 2025. Va a hacer un protagónico después de mucho tiempo que no trabaja como actriz”, reveló Latorre.