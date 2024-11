El guionista de "Notting Hill" reveló por qué Julia Roberts rechazó hacer una secuela de la película

El escritor de la querida comedia romántica de 1999 le dijo recientemente al portal IndieWire mientras promocionaba su nueva película animada de Netflix , That Christmas , que Roberts no era un gran fanático del guión de la secuela, en el que su personaje Anna Scott se divorciaba del personaje de Hugh Grant , William Thacker.

Cuando se le preguntó a Curtis si le gustaría hacer alguna secuela de sus películas anteriores, dijo: "No lo creo. De hecho, hice cuatro Red Nose Days y Comic Relief. Hicimos esas mini secuelas de Love Actually, y me satisficieron". El guionista reunió previamente al elenco de Love Actually para un cortometraje que beneficia al evento benéfico anual.

Notting Hill sigue a la famosa actriz Anna Scott , quien se enamora de William Thacker, dueño de una librería en el barrio londinense. Sin embargo, la fascinación de los paparazzi por ella complica su relación.

Hugh Grant habló sobre su personaje en Notting Hill

A principios de este mes, Grant también recordó la película de 1999 mientras participaba en la "Selección de escena" de Vanity Fair, donde admitió que piensa que su personaje William Thacker es "despreciable".

“Cada vez que estoy cambiando de canal en casa después de unas copas y surge este tema, simplemente pienso: '¿Por qué mi personaje no tiene agallas?'”, dijo en ese momento. “Hay una escena en esta película en la que ella está en mi casa y los paparazzi llegan a la puerta principal y tocan el timbre y creo que la dejé pasar y abrir la puerta. Eso es horrible”.

“Nunca he tenido una novia, o de hecho ahora mi esposa, que no me haya dicho: ‘¿Por qué demonios no la detuviste? ¿Qué te pasa?’”, añadió Grant. “Y realmente no tengo una respuesta para eso; así es como está escrito. Y creo que él es despreciable, realmente”.