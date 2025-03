"One Battle After Another", la película de Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio presentó su primer tráiler

Warner Bros. Pictures lanzó el primer tráiler de One Battle After Another , la última película del guionista y director Paul Thomas Anderson, protagonizada por Leonardo DiCaprio .

Los detalles de la trama y el título exacto de la película permanecieron desconocidos hasta que se lanzó el primer avance, y se esperaba que One Battle After Another estuviera inspirada en la novela clásica de Thomas Pynchon de 1990, "Vineland".

Embed - One Battle After Another | Official Trailer

Anderson escribió el guion y lo produjo junto a Sara Murphy y el difunto Adam Somner. La película se rodó en 35 mm con cámaras VistaVision, con producción en California y rodaje adicional en exteriores en El Paso, Texas.

Cabe destacar que este es el primer papel protagónico de DiCaprio desde Killers of the Flower Moon de 2023, el drama histórico de Martin Scorsese que fue nominado a 10 premios Oscar. Si bien Anderson aún no ha ganado un premio Oscar, ha sido nominado 11 veces a lo largo de los años, con Licorice Pizza recibiendo nominaciones a mejor película, mejor director y mejor guion original. Recibió su primera nominación al Óscar en 1998 por su guion de Boogie Nights.

One Battle After Another es producida por Warner Bros. y se estrena en cines en septiembre de 2025.