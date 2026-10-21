El guitarrista de The Offspring anunció que se retirará de los escenarios temporalmente por un problema de salud + Agregar ámbito en









Actualmente, la banda se encuentra de gira por Estados Unidos y tiene prevista una próxima presentación el sábado 24 de octubre en Los Ángeles.

El músico de 63 años se alejará de los escenarios.

Noodles, guitarrista y uno de los pilares de la banda The Offspring, confirmó que tendrá que apartarse de los escenarios durante un tiempo por un “problema de salud repentino y bastante serio”.

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El músico dio a conocer la noticia a través de un comunicado publicado en las redes sociales del grupo, en el que explicó que se trata de un inconveniente de salud repentino. Sin embargo, decidió no revelar más detalles sobre su diagnóstico.

Noodles se aleja de los shows de The Offspring por un tiempo “Con profunda tristeza tengo que anunciar que voy a tener que alejarme de las actuaciones en directo durante un tiempo para hacer frente a un problema de salud repentino y bastante serio”, indica el mensaje firmado por el guitarrista en las redes sociales de la banda.

A pesar de esta situación, la banda continuará con sus fechas programadas: “El resto del grupo me respalda, me está apoyando mucho y seguirá rockeando para ustedes en mi ausencia. Espero volver a los escenarios lo antes posible. Hasta entonces, los echaré de menos a todos con todo mi corazón. Gracias por tenerme presente. Se los agradezco de verdad”.

View this post on Instagram Actualmente, The Offspring se encuentra de gira por Estados Unidos y tiene prevista una próxima presentación el sábado 24 de octubre en Los Ángeles. El recorrido continuará durante noviembre e incluye una parada en México para participar del festival Corona Capital 2026.

Por el momento, no se anunció oficialmente quién ocupará el lugar de Noodles, cuyo nombre real es Kevin John Wasserman, durante su recuperación. Una posibilidad es Jonah Nimoy, músico que acompaña a la banda en sus giras desde hace años, aunque no hubo una confirmación pública al respecto.

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