Líder de "The Offspring", científico con doctorado y empresario millonario: las facetas ocultas de Dexter Holland

La cara de uno de los grupos más importantes de los 90 es un rebelde en los escenarios, pero fuera de ellos demostró tener talento para hacer millones.

The Offspring es un grupo muy conocido de punk rock californiano, siendo una de las bandas que lideró este género en los 90 y al día de hoy sigue siendo escuchada por millones de personas. Pero la rebeldía demostrada por sus miembros no va de la mano con la forma de vida que llevan fuera de los escenarios.

Su líder, Dexter Holland , tiene un talento sin igual y no en el área de la música. El artista cuenta una faceta que no oculta, pero no muchos conocen. El "rebelde" se dedica a la ciencia y también al mundo de los negocios, ámbitos donde logró conseguir millones de dólares para agigantar su patrimonio.

Dexter Holland es el líder de The Offspring, una banda que nació en California en los años 80 y terminó convirtiéndose en uno de los grandes referentes del punk rock y el rock alternativo de los 90. Su carrera ya lleva varias décadas y todavía pisan fuerte en la escena, con decenas de millones de discos vendidos en todo el mundo y giras realizadas año a año en distintos países.

El líder del grupo de rock alternativo no tiene la típica vida de rockstar.

El verdadero estallido llegó con Smash (1994), un álbum independiente bajo el sello Epitaph Records que rompió todos los esquemas al superar los 11 millones de copias vendidas. El disco incluía himnos como Come Out and Play , Self Esteem y Gotta Get Away, canciones que no paraban de sonar en las radios y en la televisión en una época donde el rock alternativo se volvió masivo gracias a MTV.

Tras semejante éxito, el grupo firmó con Columbia Records y no paró de sacar hits, encadenando discos como Ixnay on the Hombre, Americana, Conspiracy of One, Splinter, Rise and Fall, Rage and Grace, Days Go By, Let the Bad Times Roll y Supercharged.

En esta etapa nacieron himnos como Pretty Fly (For a White Guy), Why Don’t You Get a Job?, The Kids Aren’t Alright y You’re Gonna Go Far, Kid, que lograron conectar a la banda con las nuevas generaciones.

Científico y piloto: las facetas desconocidas del cantante

Holland estudió biología y se especializó en biología molecular en la Universidad del Sur de California donde completó una maestría. Sin embargo, tuvo que ponerles un freno a los libros cuando The Offspring despegó y la música pasó a ocupar todo su tiempo. Su carrera quedó en pausa durante un par de años mientras se convertía en una estrella.

Bastante tiempo después decidió saldar esa cuenta pendiente: retomó y en 2017 se doctoró en la misma universidad. Lejos de tener el título de adorno, publicó una investigación avanzada en la prestigiosa revista científica PLOS One sobre genómica viral, centrada en el estudio de cómo ciertas secuencias permiten que el virus del VIH persista en el organismo.

Por si fuera poco, más allá de los escenarios también se dio el gusto de ser piloto de transporte aéreo e instructor de vuelo certificado. Su pasión lo llevó a completar una hazaña increíble al realizar un viaje en solitario alrededor del mundo que resolvió en solo 10 días.

Gringo Bandito: la marca de salsa que vende millones

En su faceta empresarial, en 1994 fundó el sello independiente Nitro Records, un trampolín para bandas de punk como AFI, e incluso hizo un divertido cameo en la película de terror Idle Hands en 1999.

Pero su gran negocio paralelo llegó en 2004 con Gringo Bandito, una marca de salsa picante que nació por curiosidad mientras leía la etiqueta de una botella de salsa Tapatío y se preguntaba si sería capaz de crear una receta propia.

El producto se convirtió en un verdadero éxito, vendiendo millones de botellas y consolidándose en las góndolas estadounidenses, transformándose en un negocio sólido que crece año a año por peso propio, sin necesidad de utilizar la carrera musical de su creador para ganar popularidad.

La identidad visual del producto juega con la figura del propio Dexter Holland caracterizado como un bandido del lejano oeste con sombrero vaquero y revólveres. Un detalle divertido incorporado al diseño del envase y que se volvió el sello distintivo de la marca para ser reconocida a primera vista.

El patrimonio de Dexter Holland

El patrimonio neto de Dexter Holland se estima en unos u$s60 millones. Esta fortuna la construyó principalmente gracias a su rol al frente de The Offspring, y a un catálogo musical que no para de generar ingresos tras vender decenas de millones de discos a lo largo de su carrera.

La época dorada en lo comercial para la banda se dio entre los 90 y los 2000. Al ser este el autor de la gran mayoría de los éxitos del grupo, las regalías por derechos le siguen reportando ganancias directas cada vez que sus canciones suenan en cualquier rincón del planeta.

Para tener una idea del valor de su obra, en 2016 la firma Round Hill Music adquirió los derechos editoriales y una parte del catálogo de la banda en una operación de u$s35 millones correspondiente a su etapa con Columbia Records. Al ser un acuerdo sobre sus canciones, los ingresos beneficiaron directamente a Holland por ser el creador de los temas, lo que le permitió comprar en 2017 una casa en Huntington Beach por casi u$s4 millones.