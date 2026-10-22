"El poder de la red" llegó a los cines: Facebook y el peligro de sus algoritmos

Aaron Sorkin reconstruye las duras filtraciones de Frances Haugen sobre los daños que la plataforma provocó en la sociedad como punto de partida de un thriller periodístico protagonizado por Mikey Madison, Jeremy Allen White y Jeremy Strong.

Dieciséis años después de “ La red social” (2010) , Aaron Sorkin vuelve a contar una historia sobre Facebook con “ El poder de la red” (“The Social Reckoning”) , que llegó este jueves a los cines argentinos. Esta vez, además de escribir el guion, asume la dirección para hacer una reconstrucción de las duras filtraciones de Frances Haugen , quien en 2021 expuso información interna de la compañía y denunció cómo sus intereses comerciales se imponían por encima de la seguridad y salud mental de sus usuarios.

En un principio, Sorkin buscó que David Fincher volviera a dirigir, pero el cineasta no pudo hacerlo por su acuerdo de exclusividad con Netflix. Finalmente, se hizo cargo él mismo. También intentó convencer a Jesse Eisenberg de retomar el papel de Mark Zuckerberg y pasó días tratando de persuadirlo, incluso con importantes sumas de dinero. Aun así, el actor no quiso volver a quedar asociado al empresario. El personaje entonces quedó en manos de Jeremy Strong , conocido por interpretar a Kendall Roy en “ Succession” (2018-2023) y por encarnar a un asesor de Trump en “ The Apprentice” (2024) .

La diferencia con la película de Fincher es evidente. Si La red social retrataba el nacimiento y el ascenso de Facebook a través de la ambición y las traiciones de su creador, El poder de la red pone el foco en las consecuencias de aquel imperio en un thriller periodístico convencional . Zuckerberg deja de ser el centro del relato y se convierte en el antagonista . Los verdaderos protagonistas ahora son Mikey Madison , ganadora del Oscar por “ Anora” (2024) , como Haugen, y Jeremy Allen White , multipremiado por “ The Bear” (2022-2026) , como el anticuado periodista Jeff Horwitz, encargado de investigar las filtraciones para The Wall Street Journal.

La película alterna entre 2019 y 2021 para reconstruir la investigación desde la perspectiva de Haugen, una nerd tímida e introvertida que trabaja en el área de integridad cívica de Facebook (aunque físicamente Madison poco tiene que ver con la verdadera denunciante). Al detectar las contradicciones internas de la compañía, y sin respuesta alguna de sus compañeros, acude a Horwitz, quien fue contratado para investigar el funcionamiento de la plataforma. Pronto descubren que Facebook está jugando con fuego .

En la vida real, Haugen mantuvo su identidad en secreto durante las primeras publicaciones de The Facebook Files , bajo el seudónimo " Sean " (Fred en la película). Salió del anonimato en octubre de 2021, en una entrevista con el programa "60 Minutes", y dos días después declaró ante el Senado de EEUU para reclamar medidas frente a los daños que la compañía conocía. La película deja afuera aquella aparición televisiva y modifica algunos episodios, como los encuentros entre sus protagonistas, pero conserva bastante fidelidad al núcleo del caso.

Si en La red social Facebook nacía con la promesa de vincular a la gente y hacer amigos, ahora el bienestar de esas personas —o, como las llama la compañía, los “usuarios”— es lo último que importa. Los documentos difundidos revelan los efectos de la plataforma sobre la imagen corporal de los adolescentes y el funcionamiento de algoritmos diseñados para aumentar las interacciones, con riesgos como el ciberacoso, las noticias falsas y la recomendación de grupos extremistas. Facebook conocía el daño, pero no estaba dispuesta a resolverlo.

¿Cuánto de lo que las personas creen pensar por cuenta propia está condicionado por un algoritmo? La película acierta al señalar la responsabilidad de la compañía en la difusión de discursos de odio y al mostrar cómo, pese a que el 46% de los adultos se informaba a través de Facebook, la empresa decidió eliminar la verificación de sus contenidos. El problema es que, con material tan potente, le falta nervio y peso dramático.

Mark Zuckerberg deja de ser el centro del relato para convertirse en el antagonista de la historia.

Un Sorkin a la sombra de David Fincher

Como guionista, Sorkin tiene una trayectoria reconocida: ganó el Oscar por La red social y recibió otras nominaciones por “Moneyball” y “ El juicio de los 7 de Chicago”. Su capacidad para escribir diálogos ágiles está fuera de discusión, pero en El poder de la red esa destreza no alcanza para compensar los problemas de dirección.

Fincher convirtió La red social, una historia cargada de información, disputas legales y conflictos personales, en una película vertiginosa. Sorkin, en cambio, construye un relato plano y esquemático. Las distintas líneas temporales no logran darle dinamismo a la narración y muchas escenas parecen terminar antes de llegar a algún lado. A eso se suman los diálogos repetitivos y las actuaciones acartonadas, pese al talento de su elenco.

El momento en que llega tampoco es un detalle menor. La desinformación, el ciberacoso y la manipulación algorítmica siguen siendo problemas vigentes en 2026, pero el debate sobre los peligros de la tecnología también se desplazó hacia la inteligencia artificial. El poder de la red tiene una buena historia entre manos, pero se queda a mitad de camino y no logra aportar una mirada nueva sobre unos problemas instalados hace años en la agenda pública. Así, parece llegar tarde a la conversación.

Ficha técnica

Título original: The Social Reckoning. Título en español: El poder de la red. Dirección y guion: Aaron Sorkin. Producción: Aaron Sorkin, Todd Black, Peter Rice y Stuart M. Besser. Música: Alexandre Desplat. Fotografía: Jeff Cronenweth. Vestuario: Susan Lyall. Género: thriller dramático. País: EEUU. Año: 2026. Duración: 112 minutos. Distribución: Sony Pictures / UIP. Reparto: Jeremy Strong (Mark Zuckerberg), Jeremy Allen White (Jeff Horwitz), Mikey Madison (Frances Haugen), Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen, Bill Burr y Gbenga Akinnagbe.