Presentaron el primer adelanto de la película "The Social Reckoning": Aaron Sorkin regresa al mundo de Facebook

El reparto de la película incluye a Mikey Madison, Jeremy Allen White, Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen, Bill Burr y Jeremy Strong.

La película The Social Reckoning de Aaron Sorkin presentó su primer adelanto. Descrita como una "obra complementaria de La red social", esta nueva película está basada en los acontecimientos que dieron lugar al reportaje de investigación del Wall Street Journal titulado Los archivos de Facebook.

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The Social Reckoning llega aproximadamente 16 años después de The Social Network (Red Social) de David Fincher y se estrena a través de Columbia Pictures en octubre de este año. Sorkin dirigió la película a partir de su propio guion.

La sinopsis oficial dice: La película está inspirada en la historia real de cómo Frances Haugen, una joven ingeniera de Facebook, solicita la ayuda de Jeff Horwitz, un reportero del Wall Street Journal, para emprender un peligroso viaje que termina por sacar a la luz los secretos mejor guardados de la red social.

Los informes de Horwitz, una serie de artículos conocidos como “The Facebook Files” , se publicaron en 2021 y expusieron a Facebook por sus efectos nocivos sobre los adolescentes y su proliferación deliberada de desinformación, lo que contribuyó a actos de violencia política.

Embed - THE SOCIAL RECKONING – Official Teaser Trailer (HD)

El reparto de la película incluye a Mikey Madison, Jeremy Allen White, Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen, Bill Burr y Jeremy Strong. Sorkin produjo la película junto con Todd Black, Peter Rice y Stuart Besser.

Los productores ejecutivos son Lauren Lohman, Roger McNamee, Ellen Goldsmith-Vein, Broderick Johnson y Andrew A. Kosove.

El éxito de The Social Network

The Social Network (Red Social) de 2010, estrenada también en octubre, fue un éxito de crítica y taquilla, recaudando 226 millones de dólares en taquilla mundial y recibiendo ocho nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película. El premio a mejor guion adaptado de Sorkin (la película se basó libremente en el libro "The Accidental Billionaires" de Ben Mezrich) fue uno de los tres Oscar que finalmente se llevó.