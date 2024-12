El secreto del cocinero Christophe Krywoni para bajar 50 kilos: ¿cómo lo hizo?

El jurado de Bake Off se sometió a una terapia y un cambio total en su relación con la comida.

El reconocido chef de televisión transformó su vida al perder 50 kilos. Su inspirador proceso de cambio y superación fueron los lazos de amistad perdidos por la enfermedad y las ganas de no vivir pensando que la muerte rondaba cerca si no cambiaba de estilo de vida

El sobrepeso no solo afecta la salud física en general con posibles cuadros graves, sino que también puede generar consecuencias emocionales. En este sentido, el chef Christophe Krywonis logró enfrentarse a estos desafíos y transformar su vida.

Conocido por su rol como jurado en Bake Off, Krywonis decidió tomar las riendas de su bienestar tras enfrentar complicaciones de salud relacionadas con el peso. Su experiencia personal no solo lo llevó a perder 50 kilos, sino también a compartir un mensaje inspirador sobre la importancia de cuidar el cuerpo y la mente.

Christophe-Krywonis-1.jpg Luego de haber sufrido un pico de diabetes, el cocinero de la televisión decidió tomar cartas sobre el asunto y priorisar su cuerpo y mente

Cómo Christophe Krywonis logró bajar 50 kilos

El cambio en la vida de Christophe comenzó en 2019, cuando, tras años de luchar contra la obesidad, decidió someterse a una cirugía bariátrica. Sin embargo, para el chef, este procedimiento fue solo una parte de su transformación. "Mi cirujano dejó claro que no me operaría si no demostraba estar listo para cambiar mi vida", contó la estrella de la cocina. Esa preparación incluyó sesiones intensivas de terapia, que fueron clave para modificar su relación con la comida.