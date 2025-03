¿Juicios laborales? Gracias Inteligencia Artificial, no te vamos a extrañar

Argentina ostenta niveles de litigiosidad laboral altísimos. Hay casi 300.000 juicios laborales en trámite que la justicia no logra resolver. El fuero de la Justicia Nacional del Trabajo, con más de 80 años de historia, hoy no da abasto: juzgados atestados de expedientes, demoras que minan la credibilidad del sistema, y empleadores y trabajadores sumidos en la incertidumbre. La AFIP, por su parte, hace malabares para fiscalizar el empleo en negro, pero no alcanza: la informalidad laboral alcanzó más de 11 millones de dependientes “en negro”, un caldo de cultivo para futuros pleitos. Los tribunales laborales se convirtieron en un embudo donde entran demandas a granel, pero las sentencias salen a cuentagotas.

El problema no es solo cuantitativo sino de incentivos distorsionados. Las leyes laborales argentinas, bienintencionadas, a veces generan efectos perversos. Ejemplos sobran: peritos médicos que cobran un porcentaje de la sentencia, incentivados a diagnosticar incapacidades exageradas; intereses y punitorios laborales tan altos que a algunos trabajadores les conviene esperar años el fallo porque la suma crece, mientras a ciertos empleadores les conviene estirar el juicio con chicanas para licuar el pago con inflación. El resultado: todos juegan al gato y al ratón en un sistema lleno de viveza criolla legal.

No es casual que se hable de la “industria del juicio laboral”, donde intermediarios (abogados caranchos, peritos, gestores) lucran con cada pleito. Para colmo, nuestros niveles de litigiosidad están fuera de escala: en accidentes de trabajo, Argentina tiene tasas de juicios hasta 20 veces superiores a países comparables como Chile o España. Este costo judicial argentino asusta inversiones, desalienta la contratación formal y agobia a la Justicia. Claramente, así no se puede seguir.

La Inteligencia Artificial al rescate de la justicia laboral

Si el sistema actual es un laberinto burocrático, la IA viene a ser el machete que abra camino. ¿Cómo podría concretamente ayudar? En varios frentes simultáneos:

Detección temprana de conflictos

La IA puede analizar montañas de datos (nóminas de la AFIP, correos y chats laborales internos, encuestas de clima laboral) para anticipar dónde va a estallar el próximo conflicto. Mediante sistemas inteligentes que identifiquen patrones de abuso o insatisfacción, se pueden detectar y resolver conflictos antes de que escalen a juicios. Imaginemos un algoritmo examinando en segundos las inconsistencias entre lo que una empresa declara a la AFIP y lo que realmente pagan: detecta al instante al empleado no registrado o las horas extra no pagadas, y dispara alertas o inspecciones antes de que el trabajador tenga que ir a un abogado. O pensemos en una aplicación sindical con IA donde los laburantes reportan anónimamente problemas; si muchos empleados de un mismo empleador reportan la misma queja, la IA le avisa al sindicato y a la empresa: “Acá hay una bomba de tiempo”. Es un Gran Hermano laboral, sí, pero usado para prevenir el quilombo judicial en vez de llegar tarde cuando ya voló todo por el aire.

Predicción de resultados judiciales

Otra intervención casi mágica: algoritmos capaces de predecir el resultado de un juicio con alto grado de certeza. Alimentando a la IA con historiales de fallos de la Justicia Nacional del Trabajo (¿qué indemnización otorgó tal juez en un caso similar? ¿cómo falló la Cámara en despidos de ciertos sectores?), la máquina aprende patrones. El día de mañana, un empleado despedido y su empleador podrán ingresar los datos básicos de su disputa en un sistema y obtener: “Probabilidad de ganar del trabajador: 78%. Indemnización probable: 1.5 millones de pesos. Tiempo estimado de juicio: 4 años”. Con esa bola de cristal digital, ¿tiene sentido seguir litigando a ciegas? Seguramente ambas partes preferirán negociar un acuerdo sabiendo de antemano cómo termina la película. La IA aporta previsibilidad: elimina la lotería judicial.

Esto, además, le quita terreno a la “viveza” de estirar un juicio esperando un golpe de suerte; si el algoritmo te dice que vas a perder, mejor ni arrancar el juicio. Y si te dice que vas a ganar, mejor cerrarlo antes de gastar en años de abogados.

Es la receta para bajar la litigiosidad: cuando todos saben a qué atenerse, se litiga menos y se acuerda más.

Mediación automatizada

Aquí es donde la IA directamente se pone el traje de conciliador laboral. En lugar de esperar meses a una audiencia con un mediador humano, ¿por qué no una plataforma online 24/7 que reciba el reclamo del trabajador y la respuesta del empleador, y empiece a negociar automáticamente? Pensemos en un chatbot mediador: el trabajador escribe su queja (“Me despidieron sin causa y me deben indemnización”), el empleador responde su postura, y la IA va proponiendo puntos intermedios basados en miles de acuerdos previos. Puede sugerir: “Paga X pesos en 3 cuotas y entrega certificado de trabajo, a cambio de una renuncia firmada”. Las partes interactúan desde el celular, sin moverse de su casa. Mendoza ya dio un puntapié inicial con su sistema Concilia, el primer desarrollo de IA aplicado en la Justicia para que abogados y partes puedan homologar acuerdos laborales de forma automatizada. La homologación digital con firma electrónica acelera trámites que antes tomaban meses, reduciéndolos a días. La IA en mediación no solo ahorra tiempo; también reduce la tensión emocional de verse las caras en tribunales. Es un árbitro imparcial virtual que despersonaliza el conflicto: ya no es Juan Pérez contra su exjefe en una sala fría, sino ambos colaborando con un asistente digital que busca un punto justo.

Reducción de la carga procesal

Finalmente, la IA puede convertirse en la mejor asistente de nuestros jueces laborales. ¿Cuánto tiempo se pierde en redactar sentencias estándar o en revisar cálculos indemnizatorios? Un sistema de IA generativa entrenado con jurisprudencia y leyes podría redactar borradores de sentencias en minutos. De hecho, ya hay jueces formándose en estas herramientas: magistrados de la justicia porteña cuentan que están incorporando IA generativa para resolver casos con mayor celeridad y certeza en los resultados. Proyectos locales como PROMETEA (Es un sistema de inteligencia artificial predictiva creado en Argentina, desarrollado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires), que en CABA agilizó la redacción de dictámenes.

Si la IA se encarga de las demandas “de manual”, ese juicio típico de despido donde solo hay que aplicar la ley conocida a hechos claros, los jueces podrán concentrarse en los casos realmente complejos y en asegurar la justicia de fondo. En otras palabras, menos expedientes acumulando polvo significa una justicia más rápida para todos. Con IA, un juicio laboral podría resolverse en meses, sí, meses en lugar de años. Imagínese el impacto: salas liberadas, secretarios que ya no corren detrás de expedientes vencidos, y una Justicia del Trabajo exprés que daría seguridad jurídica a empleadores y trabajadores por igual.

El impacto para abogados, sindicatos, empleadores y laburantes

Toda revolución tiene ganadores y perdedores, e inevitablemente muchos se preguntan: ¿qué pasará con los actores tradicionales del mundo laboral cuando la IA tome la posta? Vamos a incomodar a algunos:

Abogados laboralistas

Los primeros en sentir el temblor. Para ciertos estudios jurídicos acostumbrados a amasar honorarios con pleitos eternos, la IA es mala noticia. Se les acabará la “mina de oro” de expedientes interminables y carritos de notificaciones. Los abogados carancho, esos que prosperan fogoneando demandas infladas, van a tener que buscarse otro negocio porque un algoritmo les puede quitar la clientela informando al trabajador promedio que su caso vale menos de lo que el abogado le promete. Ahora bien, los abogados inteligentes (valga la redundancia) verán a la IA como aliada: podrán usar herramientas de análisis legal para armar mejores casos en menos tiempo, delegar en bots las tareas rutinarias (escribir un telegrama laboral, calcular una liquidación) y enfocarse ellos en la estrategia fina y la argumentación humana donde una máquina no los puede reemplazar. La profesión no desaparece, se transforma: de picapleitos redactores de escritos en serie a consultores estratégicos apoyados por IA. Eso sí, es adaptarse o morir: el abogado que no incorpore tecnología puede quedar tan obsoleto como una máquina de escribir en una audiencia digital.

Sindicatos

¿Necesitaremos del gremio si un Bot resuelve las disputas? La respuesta es sí, pero su rol también cambiará. Los sindicatos podrían perder parte del protagonismo en los reclamos individuales si los trabajadores consiguen soluciones directas vía IA. Ya no habría tanta necesidad de movilizar al cuerpo de abogados sindicales para cada despido, porque muchas controversias se zanjarían antes. Esto puede preocupar a más de un dirigente: menos conflictos puede leerse como menos relevancia para el sindicato. Pero también hay una oportunidad enorme para ellos: apropiarse de la IA como herramienta de defensa colectiva. Un sindicato podría usar IA para monitorear de forma proactiva las condiciones laborales en las empresas donde tiene presencia, cruzando datos de horas trabajadas, salarios declarados en AFIP, accidentes reportados, etc., y detectar abusos sistemáticos. Podría así adelantarse y exigir cambios antes de llegar a la huelga o el juicio. Además, sindicatos tech-savvy podrían ofrecer a sus afiliados aplicaciones de consulta instantánea de derechos (un chatbot que responda “¿Me corresponde tal pago?”) evitando que el trabajador dependa de la buena voluntad (o mala) del empleador para informarse. En resumen, la IA puede fortalecer a los buenos sindicatos en su rol de garantes de derechos, aunque le pinche el globo a aquellos que solo contaban con la confrontación permanente para justificar su existencia.

Empleadores

Para muchos empresarios, especialmente PYMES, la palabra “juicio laboral” genera terror (y a veces resentimiento). Ven al sistema actual como una espada de Damocles: hoy contratas a alguien, mañana te cae un juicio millonario por cualquier descuido. La IA promete traerles algo de paz. Con pronósticos claros sobre las consecuencias de sus decisiones, el empleador podrá saber ex ante qué prácticas son un boleto directo al juicio y corregirlas a tiempo. Por ejemplo, si un algoritmo le advierte que despedir a X empleado sin causa le costará tanto dinero y años de pleito, quizás se siente a negociar una salida más racional. O si las IA de la AFIP comienzan a detectar al que tiene empleados no registrados, se acabará la impunidad: el que juega sucio será pescado más rápido. Esto nivelará la cancha para los empleadores cumplidores (que ya no sufrirán la competencia desleal del que ahorra costos violando la ley). Eso sí, a los empleadores “picarones” (los que hacen trampa) la fiesta se les termina: la IA los va a poner en evidencia. En general, una justicia laboral más ágil y predecible es un aliciente para la inversión y la generación de empleo formal, algo que incluso los grandes empresarios señalan como clave para apostar por Argentina. Los buenos empleadores tendrán al fin reglas claras, y los malos tendrán que rectificar o atenerse a consecuencias más inmediatas.

Los dependientes: En teoría, los principales beneficiados. Pensemos en el dependiente común: hoy si lo echan injustamente, enfrenta la perspectiva de un juicio que quizás gane, pero que puede tardar 5 años en obtener lo que le corresponde, y mientras tanto, a arreglárselas sin ese ingreso, buscando abogado, yendo de audiencia en audiencia. Con la IA, ese dependiente podría resolver su reclamo en semanas o meses, ya sea porque una mediación automática logró un acuerdo rápido, o porque un juez apoyado en IA falló en tiempo récord. Cobrar antes es cobrar más en términos reales (en un país con inflación, esperar años por un resarcimiento es casi una broma de mal gusto). Además, si la IA ayuda a que menos empresas se salteen la ley (porque las pescan antes), muchos laburantes ni siquiera tendrían que llegar a juicio: directamente estarían en blanco, con sus aportes al día, o recibirían su indemnización al momento del despido sin maniobras raras. Por otro lado, algunos dependientes tal vez lamenten el fin de la “gran aventura” del juicio largo: seamos honestos, hoy existe la fantasía del juicio laboral como un bingo o un plazo fijo donde si tenés suerte te jubilas con la indemnización triple y un buen interés acumulado. Con una justicia más eficiente, esa ilusión de un fallo salvador mega millonario se desvanece, porque los conflictos se resolverán rápido y con montos más razonables conforme a derecho. Pero ¿qué prefiere el dependiente promedio? ¿Una solución justa y rápida u oxigenarse con la esperanza de un fallo gigante algún día? La mayoría seguramente optará por lo primero: más vale un buen acuerdo hoy que una sentencia incierta en 2029. En definitiva, el dependiente gana con un sistema que le dé respuestas en tiempo real y lo proteja sin hacerle perder años de vida en Tribunales.

En conclusión, la IA no viene a quitar derechos laborales a nadie ni reemplazar a nada, es un complemento del cerebro humano y, es el propio ser humano que se remplaza solito si no se adapta al futuro. La IA viene a quitar burocracia, demoras e incentivos podridos. Viene a dinamitar el negocio montado alrededor del conflicto eterno. Por supuesto, no es una panacea perfecta, hará falta una implementación ética, transparente y con control estatal para que la cura tecnológica no sea peor que la enfermedad.

También habrá resistencias: muchos viven del estatus quo y van a poner el grito en el cielo hablando de “robots que quieren reemplazar jueces” o de “justicia fría sin humanos”. Habrá que sortear esas críticas con pilotaje inteligente, regulaciones claras y, sobre todo, demostrando resultados.

Lo provocador aquí es afirmar que la justicia laboral argentina tal como la conocemos tiene los días contados., al igual que la relación laboral como la vivimos, Y mejor que así sea. La inteligencia artificial se perfila como el remedio para un sistema enfermo de lentitud y abuso. Si logramos aplicarla bien, desde la AFIP detectando trampas laborales en tiempo real, pasando por jueces y mediadores digitales resolviendo expedientes en serie, hasta llegar a cada sindicato y empresa usando datos para evitar pleitos, podríamos finalmente enterrar la cultura del juicio interminable.

¿Quiénes llorarán esa muerte? Solo aquellos que hicieron negocio con el conflicto. Los demás, tanto empleadores como trabajadores de a pie, aplaudirán poder por fin encontrar justicia veloz, equilibrada y predecible. La IA no es el enemigo público que algunos temen; por el contrario, puede ser la aliada que termine con la joda de los juicios laborales eternos. Y en un país donde la justicia lenta equivale a injusticia, abrazar esta revolución tecnológica no es solo deseable, es indispensable. La pelota está en nuestra cancha: o dejamos que la IA solucione y transforme radicalmente los juicios laborales, o seguimos atrapados en el pantano actual. A estas alturas, la elección parece más que clara. Bienvenida sea la IA a nuestros tribunales laborales, de la Ciudad de Bs As, de la Nación y de todas las provincias, aunque a más de uno le duela.

*El Dr. Juan Pablo Chiesa es abogado especialista en trabajo y magíster en empleo y en gestión en IA generativas.