El sorprendente motivo de la reconciliación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

“¿Vos seguís enamorada de él?”, le preguntó Ángel de Brito. “Sí, yo lo quiero. Tendría que plantearme un montón de cosas, pero no tengo rencor con él ni nada, porque creo que este distanciamiento de hoy nos hace bien a los dos”, sostuvo.

Hace pocos días, para el cumpleaños del futbolista, la modelo le dedicó un posteo en Instargam y escribió: “Feliz cumpleaños al mejor papá”.

Asimismo, cuando anunció el fin de su relación, afirmó que Enzo y ella “siempre van a ser una familia”. “La verdad es que no pasó nada puntual. Enzo hoy decidió estar solo, tomar distancia. Pero yo sé la persona que es, cómo es como papá, cómo es con mis hijos. Entonces, eso es lo que me deja tranquila. La verdad que no tuvimos crisis ni nada. Hay muchas cosas que se dijeron que son mentira, pero no tuvimos ninguna crisis”, había contado Cervantes.