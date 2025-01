Wanda Nara, de la foto romántica con L-Gante a la furia contra Mauro Icardi







Sigue la polémica entre la empresaria y su exmarido con gran carga de enojo sobre cómo manejarse con la tenencia de sus hijas, en este caso por el cumpleaños pasado de su hija mayor Francesa. Conocé los detalles.

En medio del escándalo, Nara volvió con L-Gante.

La empresaria y conductora Wanda Nara volvió a estar en boca de todos, en medio del escándalo con su exmarido y jugador de fútbol Mauro Icardi. Nuevos audios de la mediática fueron filtrados en relación a Icardi, en los que expresa una gran ira sobre el manejo del jugador en cuanto al cumpleaños de su hija mayor, Francesca.

En una de las conversaciones, ambos ese disputan por Francesa: “¿Qué pasó Mauro?“, consulta Nara mientras Icardi arremete pidiendo que le pase "con Fran”. “No, es el cumpleaños de tu hija, no da que lo arruines con gente de mierda que no es nada de nuestra familia. No vas a arruinarle el cumpleaños una vez más. Disfrutá vos con quien vos quieras y nosotros vamos a disfrutar el cumpleaños”, le respondió la conductora.

Los audios furiosos de Nara e Icardi Lo que sigue, en el material filtrado por el periodista Ángel de Brito en su programa LAM, es una insistencia de Icardi en hablar con su hija por su cumpleaños y, al volver a retomar la conversación, intenta que Rufina -hija mayor de la actriz Eugenia "China" Suárez- saludara a Francesca. “Bueno, muchas gracias decile. ¿Algo más?“, quiso cerrar Nara.

En el segundo audio, la empresaria de cosméticos le solicita a su exmarido que sea claro con su hija sobre si irá o no a su cumpleaños, celebrado en su casa de Santa Bárbara. “Igual que la tengas con la angustia de si vas a venir o no vas a venir, me parece que le podrías confirmar, ya que la llamas para saludarla. Y si no vas a venir, también decirlo. Qué tanto misterio”, dice la empresaria, enojada.

Entonces el deportista le reprochó un viaje a Punta del Este por trabajo en el que Wanda habría incumplido la ley y desilusionado a sus hijas. Cansada de las críticas, Nara explotó: “Y estaría bueno que no la llames a la nena hablándole de la hija de la prostituta que fue tu amante. No da porque no son bienvenidas a mi casa ni en la tuya. Entonces me parece que te tenes que ubicar”. Filoso Icardi le respondió: “Mirá vos... la misma prostituta que fuiste vos con L-Gante, te fuiste de vacaciones con la hija, y la metiste en la casita de mi hija. Y bueno, sí, viste como cambia todo”. Wanda Nara L-Gante.jpg Wanda Nara y L-Gante confirmaron su reconciliación con una romántica foto. Instagram: @samiraprosi L-Gante confirmó su reconciliación con Wanda Nara: "Ella está totalmente enamorada de mí y yo de ella" Hace apenas dos semanas, Wanda Nara y L-Gante anunciaron su separación y aclararon que se distanciarían no por problemas en la pareja sino por el revuelo mediático que se había generado a su alrededor, en medio del escandaloso divorcio de la conductora y el futbolista Mauro Icardi. Por esta separación en buenos términos no llamó la atención el cantante confirmara este miércoles la reconciliación: "No fue una pelea, nos distanciamos un par de días, hice un poquito la mía y acá estamos, todo bien". "Ella está totalmente enamorada de mí y yo de ella", lanzó luego entre risas. La declaración del artista se dio cuando desde el programa Intrusos llamaron a Wanda Nara por teléfono y en vez de atender ella, contestó L-Gante. "Todo en orden, mirando Intrusos. Wanda se estaba bañando y atendí yo, de puro atrevimiento", dijo el joven, que se encuentra en Villa Carlos Paz, Córdoba. El fuerte audio que le mandó Wanda Nara a Mauro Icardi sobre el hijo de la China Suárez En las últimas horas se conoció un audio de Nara a su exmarido, en el que hizo referencia a los hijos de su actual pareja, la actriz Eugenia "China" Suárez. "Andá a limpiarle el culo a Amancio", apuntó en referencia al hijo más chico de la actriz con el actor Benjamín Vicuña. La frase surgió de una conversación entre el exmatrimonio que presenció la hija mayor de ambos, Francesca, y lo puso a circular el programa LAM, de Ángel de Brito.