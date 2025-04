Gran Hermano: quién es el nuevo eliminado del reality

image.png "Bati" dejó la casa de Gran Hermano.

Previamente a conocerse la decisión del público, Luz indicó en el confesionario: “Creo que incomodo acá. Quiero que no se terminen de acomodar. Me gustaría callarlos. No me suelten la mano. No estoy lista para ver tanta gente afuera”.

Cabe recordar que la joven atravesó una compleja prueba, ya que Catalina Gorostidi llevó adelante una intensa campaña para eliminarla desde que ingresó en reemplazo de Juliana "Furia" Scaglione. De todos modos, no fue suficiente para sacarla del juego, otra muestra de la fortaleza de El Tridente, a pesar de haber perdido una pieza clave con la salida de Luciana.

Una nueva semana arranca en Gran Hermano 2025, que tendrá uno de sus puntos altos con el ingreso de un perro a la casa más famosa del país. Esto ocurrirá el martes, por lo que hay mucha expectativa por la reacción de la casa, ya que algunos participantes esperan la llegada de una mascota para hacer más llevaderos sus días.