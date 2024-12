Estreno de "Nosferatu": que dicen las primeras críticas de la película de Robert Eggers

"El vampiro de Eggers es más estilizado, más reflexivo, pero menos sibilino y terrorífico de lo que debería ser (...) Toda la sutileza psicológica se transfiere a la ordalía freudiana de Ellen [Depp], quien, atraída y repelida por el vampiro, descubre la forma en la que estos instintos opuestos pueden ser reconciliados. Esta es una elaborada y detallada carta de amor al original, inteligentemente respetuosa y fiel". (Peter Bradshaw, The Guardian)

"He visto casi todas las adaptaciones de Drácula que se te ocurran y me sé la historia al dedillo, pero aun así Nosferatu me ha tomado por sorpresa. Y, sobre todo, me ha asustado de la forma en la que lo hace una pesadilla especialmente cruel, de esas que te despiertan de golpe y te hacen aferrarte a las sábanas, desesperado por escapar de sus garras etéreas. (...) Nosferatu no es solo una gran película de terror, sino una de las mejores películas del año". (Chris Evangelista, Slashfilm)

"Este conde Orlok es una monstruosidad atroz, roída y retorcida, todo lo repulsiva que puede ser un monstruo de cine. Pero también es una criatura sexual, una estrella porno de los 70, tan viril como virulenta. No seduce a las mujeres con la sofisticación de Bela Lugosi o el infravalorado Frank Langella: sus heridas supurantes y antiquísimas rebosan testosterona. Es una amenaza para la humanidad, y tiene claro que se va a acostar con tu mujer". (William Bibbiani, The Wrap)

Tráiler de Nosferatu

Escrita y dirigida por Eggers, Nosferatu se presenta como una historia gótica de obsesión entre una joven atormentada (Lily-Rose Depp) y el terrorífico vampiro (Skarsgård) enamorado de ella, causando un horror indescriptible a su paso.

tráiler Nosferatu.mp4

Nosferatu llega a los cines de Argentina el 2 de enero de 2025.