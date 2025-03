Karla Sofía Gascón volvió a hablar sobre sus polémicos tuits: "Está claro que hubo una campaña en mi contra"

También reflexionó que no “entiende mucho sobre la guerra mundial contra Hitler, él simplemente tenía su opinión sobre los judíos”, y usó regularmente una palabra en español que se traduce como “maricón” en inglés.

Qué dijo Karla Sofía Gascón sobre las críticas que recibió

Gascón ha oscilado entre disculparse y arrepentirse por las publicaciones y enfurecerse con sus críticos. En un evento para promocionar su libro biográfico "Lo que queda de mí" esta semana, Gascón optó por esto último: salir airosa de la tormenta que la envolvió.

"Es evidente que hubo una campaña en mi contra y que siguieron adelante hasta conseguir lo que buscaban", declaró, según el periódico The Guardian. Gascón, quien declaró recientemente que el escándalo la había llevado a "considerar lo impensable", no ha presentado pruebas de una conspiración.

Al preguntarle si sentía que la habían perdonado por sus publicaciones en redes sociales, respondió: "Nadie tiene que perdonarme nada. Si alguien se siente ofendido por algo que haya hecho en mi vida, que venga y me lo diga".

“Han dicho que soy de extrema derecha, racista o lo que sea”, añadió, según El Mundo. “Pero si algo he hecho toda mi vida es estar en contra de todo esto. De joven, me peleaba con skinheads… Cuando alguien se me acerca y le pregunto: '¿Pero qué te ofende de mí?', nadie puede decirme nada”.

Netflix se distanció discretamente de Gascón en el punto álgido de las críticas, pero la invitó de nuevo a la plataforma para los Oscar, tras lo cual asistió a la fiesta de premios de la plataforma. Netflix nunca ha desmentido sus tuits en público; su primer comentario sustancial al respecto provino del director de contenido, Bela Bajaria , quien simplemente dijo que era una "decepción" para la campaña de Emilia Pérez .

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, declaró a Variety esta semana que la compañía volvería a trabajar con Gascón. "Hay que tener cierta tolerancia cuando la gente comete errores. Y nosotros tenemos tolerancia", afirmó.