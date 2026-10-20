Fabián Gianola fue atropellado y deberá operarse: "Me revoleó por el aire"

El actor sufrió una fractura expuesta de radio y una lesión ligamentaria en la muñeca derecha. Suspendió dos funciones de teatro y su regreso dependerá de la autorización médica.

Fabián Gianola sufrió una fractura expuesta de radio y una lesión en la muñeca derecha tras ser atropellado en Saavedra.

Fabián Gianola fue atropellado por un automóvil cuando cruzaba una calle en Saavedra y deberá ser operado este miércoles. El actor sufrió una fractura expuesta de radio, una lesión en los ligamentos de la muñeca derecha y golpes en distintas partes del cuerpo, aunque se encuentra fuera de peligro.

El accidente ocurrió el lunes, alrededor de las 15, después de que saliera del shopping DOT . Según relató a Teleshow, estaba por terminar de cruzar la calle Deheza cuando un Audi que circulaba por Melián dobló y lo embistió.

“Yo venía cruzando por Deheza y, al llegar casi al cordón de enfrente, un Audi venía por Melián, dobló y me llevó puesto”, contó. Sobre el impacto, agregó: “Nunca frenó y me pegó. Me revoleó por el aire” .

El intérprete explicó que cayó sobre el pavimento y que estuvo cerca de golpearse la cabeza contra el cordón. Tras el impacto, pudo incorporarse y recoger sus pertenencias, aunque permaneció en la vereda conmocionado por lo ocurrido.

El conductor se quedó en el lugar y llamó al SAME y al 911 , según el testimonio del actor. Después llegaron los equipos de emergencia y la Policía.

Gianola recibió atención en un centro privado, donde le realizaron radiografías y le colocaron un yeso. También indicó que comenzó las gestiones correspondientes con el seguro por el siniestro vial.

La intervención está prevista para este miércoles a las 16, en un centro asistencial de San Isidro. El actor explicó que le colocarán “una placa con tres tornillos”. Las lesiones lo obligaron a modificar su actividad en “Los 39 escalones”, la obra que protagoniza junto a Fabián Mazzei, Fabiana García Lago y Jorge “Carna” Crivelli.

En diálogo con Teleshow, confirmó que deberá suspender las funciones del miércoles y del jueves, aunque manifestó su intención de regresar el viernes. “Espero estar ya para trabajar como pueda. Vamos a ver qué dice el médico también”, señaló.

Por el momento, su vuelta al escenario dependerá de la evolución posterior a la cirugía y de las indicaciones médicas.