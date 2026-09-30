Una mujer murió tras ser atropellada por una formación del Tren Sarmiento en Flores + Agregar ámbito en









A raíz del operativo desplegado en el lugar, la línea comenzó a circular con servicio limitado entre Liniers y Moreno. La damnificada tenía 56 años.

Una mujer fue atropellada por el Tren Sarmiento.

Una mujer de 56 años falleció este miércoles al mediodía luego de ser atropellada por una formación del Tren Sarmiento en Flores. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Fray Luis Beltrán y Bacacay, donde se desplegó un operativo de emergencia tras el incidente ferroviario.

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Personal del SAME acudió al lugar y constató que, como consecuencia de las lesiones sufridas, la mujer falleció en el lugar, según informaron.

A raíz de lo ocurrido, se montó un operativo en la zona que provocó modificaciones en el funcionamiento habitual del servicio ferroviario.

El tren circula con demoras y servicio limitado. X Cómo funciona el Tren Sarmiento tras el incidente Desde Info Tren Sarmiento comunicaron que la línea circula con servicio limitado entre Liniers y Moreno debido a la colisión con una persona registrada en Flores.

El servicio permanecerá afectado mientras continúe el operativo correspondiente en el lugar del hecho, por lo cual no hay un límite de tiempo confirmado para que se normalice la circulación.

Otro caso en el Tren Sarmiento El mes pasado una mujer de 60 años fue arrollada en la estación Liniers por el mismo tren. La víctima fue trasladada con politraumatismos al Hospital Santojanni, donde los médicos lograron estabilizarla. Según describieron, el hecho ocurrió en el paso a nivel de la calle Cuzco, cuando la mujer cruzaba las vías y fue embestida por una formación que ingresaba a la estación y trasladaba una gran cantidad de pasajeros. Tras el impacto, la víctima fue retirada con vida del lugar y una ambulancia del SAME la trasladó al centro de salud, ubicado a unos dos kilómetros de la estación. Ingresó con politraumatismos y quedó bajo atención médica.

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