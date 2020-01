Ford vs. Ferrari y el rock de los '60

Una película sobre carreras de autos en la década de 1960 necesariamente necesita rock n’ roll, y este es el caso de otro de los títulos nominados al Oscar a mejor película, el sólido film sobre las dos marcas del título original (aquí se llamó “Contra lo imposible”). El director, James Mangold, combinó la música original del prolífico Marco Beltrami, esta vez asociado con Jerry Sanders, con temas clásicos rockeros, música surf y algo de soul de la época en que transcurre la acción. Hay temas recordados como “Money” de Mootown, pero más interesante es cómo cada escena ubica temas de culto, “one hit wonders”, es decir bandas que tuvieron un solo éxito, pero que para no caer en lo obvio se combinan con lados B no muy famosos aunque no por eso menos buenos. Debe ser uno de los casos de película clase A que incluye música de los salvajes protopunks The Sonics, y lo hace bien. Pero la verdadera sorpresa son varios temas instrumentales que toman un sonido vintage, a veces siguiendo los ritmos del guitarrista Bo Diddley o mezclando temas modernos con la típica guitarra surf del virtuoso Link W ray. Si en la película la música funciona bien, éste es uno de esos álbumes de canciones que se disfrutan se haya ido o no al cine.