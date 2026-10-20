Iron Maiden en Argentina: cómo llegar, horarios y todo lo que tenés que saber antes de los shows en Huracán

Estarán acompañados por La H No Murió, el proyecto tributo liderado por los miembros originales de Hermética.

Iron Maiden vuelve a la Argentina con su aclamada gira mundial "RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR". La banda se presentará en el Estadio Huracán de Buenos Aires el 20 y 21 de octubre de 2026 .

La banda llega con un setlist que destaca las canciones más importantes de las primeras décadas que definieron su carrera, acompañado de un show espectacular. Estarán acompañados por La H No Murió , el proyecto tributo liderado por los miembros originales de Hermética .

El Estadio Tomás Adolfo Ducó está ubicado en avenida Amancio Alcorta 2544 , en el barrio de Parque Patricios , al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Para llegar al recital, se puede utilizar el transporte público y combinar distintos medios según el punto de partida.

En colectivo, las líneas que circulan por la zona o sus inmediaciones son la 6, 28, 32, 46, 50, 75, 91, 115, 128, 133, 150, 160 y 164. Se recomienda consultar los recorridos antes de salir, ya que puede haber modificaciones por el operativo del evento.

Otra alternativa es viajar en subte, por la línea H, y bajar en la estación Caseros. Desde ahí hay que continuar a pie hasta el estadio. Para el regreso la línea H funcionará con un horario extendido, el último servicio de subte sale a la 1am y frena en las estaciones Humberto 1º, Once, Corrientes y Santa Fe.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Iron Maiden en Argentina

La venta de entradas para la fecha del 21 octubre están disponibles a través de www.livepass.com,ar. Hay 6 cuotas sin interés para los clientes de BBVA.

Precios para Iron Maiden en Argentina

Cabecera $90000 + S/C

Campo con acceso a Platea Baja $145000 + S/C

Platea Preferencial $190000 + S/C

En la celebración de su 50 aniversario, la banda se presentará en estadios de la región, permitiendo a los fanáticos presenciar la nueva y vanguardista producción, en la escala para la que fue diseñada: enormes escenarios en recintos al aire libre, para acompañar el setlist único de canciones de los primeros nueve álbumes innovadores de la banda.

Invitados especiales: La H No Murió

La H No Murió, el proyecto tributo liderado por los miembros originales de Hermética, Claudio O'Connor(voz) y Tano Romano (guitarra), se unirá a Iron Maiden como invitados especiales para el concierto en Buenos Aires.

Celebrando el 35.º aniversario de Ácido Argentino, el álbum más influyente y decisivo de la carrera de Hermética - la formación se completa con el bajista Karlos Cuadrado y el baterista Javier Rubio, quienes también tocan juntos en MALÓN. Su set rinde homenaje a todo el catálogo de Hermética, ofreciendo al público una poderosa oportunidad de reconectar con las canciones que marcaron generaciones de fans de la música heavy en Argentina y Latinoamérica