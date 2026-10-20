Iron Maiden vuelve a la Argentina con su aclamada gira mundial "RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR". La banda se presentará en el Estadio Huracán de Buenos Aires el 20 y 21 de octubre de 2026.
Iron Maiden en Argentina: cómo llegar, horarios y todo lo que tenés que saber antes de los shows en Huracán
Estarán acompañados por La H No Murió, el proyecto tributo liderado por los miembros originales de Hermética.
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La banda llega con un setlist que destaca las canciones más importantes de las primeras décadas que definieron su carrera, acompañado de un show espectacular. Estarán acompañados por La H No Murió, el proyecto tributo liderado por los miembros originales de Hermética.
Horarios de los shows de Iron Maiden e ingresos al estadio
- 16hs Puerta
- 19:45hs La H No Murió
- 21hs Iron Maiden
*Procura llegar con tiempo y disfrutar la previa.
Mapa de ingresos al estadio de Huracán:
Cómo llegar al estadio de Huracán para ver a Iron Maiden
El Estadio Tomás Adolfo Ducó está ubicado en avenida Amancio Alcorta 2544, en el barrio de Parque Patricios, al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Para llegar al recital, se puede utilizar el transporte público y combinar distintos medios según el punto de partida.
En colectivo, las líneas que circulan por la zona o sus inmediaciones son la 6, 28, 32, 46, 50, 75, 91, 115, 128, 133, 150, 160 y 164. Se recomienda consultar los recorridos antes de salir, ya que puede haber modificaciones por el operativo del evento.
Otra alternativa es viajar en subte, por la línea H, y bajar en la estación Caseros. Desde ahí hay que continuar a pie hasta el estadio. Para el regreso la línea H funcionará con un horario extendido, el último servicio de subte sale a la 1am y frena en las estaciones Humberto 1º, Once, Corrientes y Santa Fe.
Cómo y dónde conseguir las entradas para Iron Maiden en Argentina
La venta de entradas para la fecha del 21 octubre están disponibles a través de www.livepass.com,ar. Hay 6 cuotas sin interés para los clientes de BBVA.
Precios para Iron Maiden en Argentina
- Cabecera $90000 + S/C
- Campo con acceso a Platea Baja $145000 + S/C
- Platea Preferencial $190000 + S/C
En la celebración de su 50 aniversario, la banda se presentará en estadios de la región, permitiendo a los fanáticos presenciar la nueva y vanguardista producción, en la escala para la que fue diseñada: enormes escenarios en recintos al aire libre, para acompañar el setlist único de canciones de los primeros nueve álbumes innovadores de la banda.
Invitados especiales: La H No Murió
La H No Murió, el proyecto tributo liderado por los miembros originales de Hermética, Claudio O'Connor(voz) y Tano Romano (guitarra), se unirá a Iron Maiden como invitados especiales para el concierto en Buenos Aires.
Celebrando el 35.º aniversario de Ácido Argentino, el álbum más influyente y decisivo de la carrera de Hermética - la formación se completa con el bajista Karlos Cuadrado y el baterista Javier Rubio, quienes también tocan juntos en MALÓN. Su set rinde homenaje a todo el catálogo de Hermética, ofreciendo al público una poderosa oportunidad de reconectar con las canciones que marcaron generaciones de fans de la música heavy en Argentina y Latinoamérica
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