Se revelaron los ingresantes al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2026: Oasis, Phil Collins, Iron Maiden y más

Los 17 nominados al Salón de la Fama del Rock, anunciados en febrero, han sido reducidos a ocho por un panel de más de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria.

Tras su regreso a los escenarios los hermanos Gallagher se suman al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Finalmente se dieron a conocer quiénes serán los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll de 2026.

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Los 17 nominados al Salón de la Fama del Rock, anunciados en febrero, han sido reducidos a ocho por un panel de más de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria.

Para 2026, la categoría principal de 'Artista' está compuesta por Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden , Joy Division / New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan .

Por su parte, la categoría "Influencia temprana" incluye a Fela Kuti, Gram Parsons, Queen Laifah, MC Lyte y Celia Cruz .

Por otra parte, la lista de "Excelencia Musical" está compuesta por Rick Rubin, Linda Creed, Arif Mardin y Jimmy Miller . Ed Sullivan será incluido póstumamente con el "Premio Ahmet Ertegun".

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Entre los que no llegaron a la selección final de las 17 nominaciones se encuentran New Edition, Mariah Carey, Ms Lauryn Hill, INXS, P!nk, Jeff Buckley, The Black Crowes y Shakira.

Phil Collins fue incluido en el Salón de la Fama como miembro de Genesis en 2010. Este año fue la primera vez que figuró en la lista de nominados como solista. Los otros dos nominados por primera vez en 2026 fueron Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

Esta fue la segunda vez que Sade y Billy Idol fueron nominados para este honor, mientras que Iron Maiden lo ha recibido en tres ocasiones en total.

Oasis fue nominado por tercer año consecutivo en 2026, tras haber sido nominado en 2024 y 2025 .

El mensaje de Liam Gallagher tras confirmarse el ingreso de Oasis al Salón de la Fama del Rock & Roll

Liam Gallagher reaccionó a la noticia del ingreso de Oasis a través de sus redes. El músico, que previamente había agradecido a sus fans por no votar por ellos, publicó en sus redes sociales un mensaje cargado de ironía.

"Quiero agradecer a todas las personas que votaron por nosotros, es un verdadero honor. Desde que era un niño pequeño y cantaba en la ducha, soñaba con algún día estar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Es cierto lo que dicen, todo es posible si tienes un sueño. LG x", escribió el menor de los Gallagher.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/liamgallagher/status/2043907183151067262&partner=&hide_thread=false I wanna thank all the people who voted for us it’s a real honour ever since I was a little kid and singing in the shower I’d dream about 1 day being in the RnR hall of fame it’s true what they say anything is possible if you have a dream LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 14, 2026

En otro mensaje Liam aseguró que estaba hablando con su madre cuándo se enteró de la noticia y fue ella quién lo convenció de que debía "disfrutar del reconocimiento".

"Bueno, estaba hablando con mi mamá anoche cuando salió la noticia y ella piensa que quizás fui un poco precipitado con mi percepción de la organización; me ha dicho que deje de ser un idiota y que vaya a los premios, que me comporte y que nunca se sabe, podría disfrutarlos".