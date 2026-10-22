Judi Dench reveló que el deterioro de su vista le impide seguir actuando

Dench cuenta con una carrera de siete décadas en el teatro, el cine y la televisión, ‌durante la cual ha recibido el reconocimiento de la crítica, incluyendo un Oscar, un Tony y siete premios Olivier.

La actriz británica Judi Dench dijo que su vista se ‌ha deteriorado hasta ‌tal punto que ya no puede actuar ni en el teatro ni en el cine. Dench, de 91 años, padece degeneración macular desde hace más de una década.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"No puedo subir al escenario, ya no puedo hacer obras de teatro, ya no ‌puedo rodar películas, ya no puedo leer" , dijo el jueves a la BBC Radio. "Así que tienes que adaptarte a todo eso, tenerlo en cuenta y seguir adelante sin darle demasiadas vueltas".

La actriz comentó que ya no podía reconocer rostros, lo que significa que a menudo estaba a punto de abrazar a desconocidos, confundiéndolos con personas que conocía.

La degeneración macular es un trastorno ocular que destruye lentamente la visión central y aguda, lo cual dificulta la lectura y la visualización de detalles finos. Su causa es la rotura de una parte de la retina conocida como mácula, la cual es la encargada de la visión central, según la Mayo Clinic.

La enfermedad es más común en personas de más de 55 años, razón por la cual a menudo se denomina degeneración macular asociada con la edad (DMAE o DME).

La extensa trayectoria de Judi Dench

Dench cuenta con una carrera de siete décadas en el teatro, el cine y la televisión, ‌durante la cual ha recibido el reconocimiento de la crítica, incluyendo un Oscar, un Tony y siete premios Olivier. Interpretó al personaje de "M" en ocho películas de James Bond.

Ha interpretado muchos de los papeles principales de Shakespeare, entre ellos Julieta, Lady Macbeth y ‌Cleopatra, y habló de su amor inquebrantable por su poesía.

"Estoy enamorada de los sonetos, me encantan", afirmó. "La forma en que resumía ‌con tanta sencillez lo que cualquiera de nosotros siente respecto a, bueno, cualquier cosa", añadió.

Al reflexionar sobre su carrera, Dench dijo que había asumido riesgos a la hora de elegir papeles, y añadió que actuar siempre había sido una experiencia intimidante.

"Para mí, siempre da miedo, ‌pero eso forma parte de ello", dijo. "Es parte de lo que genera ese miedo, una energía que puedes aprovechar, utilizar esa energía". "Siempre es un 'trabajo en curso', siempre".