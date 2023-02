Judi Dench reveló sus dificultades para actuar debido a serios problemas de la vista

Durante una conversación de 2021 con Vision Foundation, una organización benéfica de Londres para la pérdida de la vista, Dench reveló que les pide a sus amigos cercanos que la ayuden a memorizar nuevos guiones leyéndolos en voz alta, ya que la repetición del diálogo la ayuda.

“Encuentras una manera de moverte y superar las cosas que te resultan muy difíciles”, dijo Dench en ese momento. “He tenido que encontrar otra manera de aprender líneas y cosas, que es que grandes amigos míos me las repitan una y otra y otra vez. ¡Así que tengo que aprender a través de la repetición, y solo espero que la gente no se dé cuenta demasiado si todas las líneas son completamente inútiles!

Dench se mantuvo de buen humor, incluso compartió cómo su pérdida de la vista ha contribuido a los momentos humorísticos en los sets de filmación. Ella dijo: “Hace un par de años estaba haciendo el 'Cuento de invierno' con Kenneth Branagh, interpretando a Paulina, y después de haber estado presentándonos durante tres semanas más o menos en el Garrick, me dijo: tengo un largo discurso en el Al final, dijo: 'Judi, si tuvieras que decir ese discurso a unos dos metros y medio a tu derecha, me lo estarías diciendo a mí y no a los profesionales'. ¡Confío en que la gente me lo diga!”.

Dench obtuvo una nominación al Oscar en 2022 por su interpretación secundaria en "Belfast" de Kenneth Branagh. Recientemente tuvo un cameo en la comedia musical navideña de Will Ferrell y Ryan Reynolds "Spirited" y protagonizó el drama de Richard Eyre de 2022 "Allelujah", basado en la obra de teatro del mismo nombre de Alan Bennett.