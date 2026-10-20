La actriz Christina Applegate reveló que le diagnosticaron erróneamente esclerosis múltiple + Agregar ámbito en









Applegate reveló originalmente que le habían diagnosticado esclerosis múltiple en 2021 y se retiró de la actuación tras el final de su exitosa serie "Dead to Me" al año siguiente.

La actriz habló sobre su salud y su presente.

La actriz Christina Applegate reveló que le diagnosticaron erróneamente esclerosis múltiple, fue durante su regresó a su podcast, “MeSsy”.

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Tras tomarse un descanso del podcast durante siete meses por motivos de salud, Applegate compartió entre lágrimas la revelación en un episodio de dos partes, explicando que el descubrimiento se debió a las nuevas tecnologías. "Puede que sea una gran noticia, pero para mí, es como volver al punto de partida", dijo. "Es difícil decir que [mi doctora] entró en mi habitación y me dijo: 'Enhorabuena, no tienes esclerosis múltiple'".

Applegate dijo estar “nada contenta” con la noticia. “No te diagnostican mal y de repente te sientes mejor. No he mejorado… De hecho, en algunos aspectos he empeorado”, afirmó. “Así que estoy de vuelta al punto de partida, sin saber qué me pasa”.

A pesar de saber que había sido diagnosticada erróneamente, Applegate afirmó que sus síntomas persisten y que su enfermedad se ha convertido en un misterio. "Tengo todos los síntomas de una persona con esclerosis múltiple. Absolutamente todos", dijo. "Ahora, ambas sabemos que hay muchas cosas que se asemejan a la esclerosis múltiple, muchas cosas diferentes".

Applegate añadió que “es extraño porque siento que he decepcionado a todos” después de convertirme en una gran defensora de la comunidad de personas con esclerosis múltiple. Dijo que todavía está en estado de shock y agregó: “Es una locura, sin duda”.

El diagnostico de esclerosis múltiple a Christina Applegate Applegate reveló originalmente que le habían diagnosticado esclerosis múltiple en 2021 y se retiró de la actuación tras el final de su exitosa serie Dead to Me al año siguiente. Desde entonces, se ha convertido en una ferviente defensora de las personas con esta enfermedad, que causa daños en el sistema nervioso central, y creó el podcast "MeSsy" junto con Jamie-Lynn Sigler, estrella de Los Soprano, para compartir su experiencia y concienciar sobre la enfermedad.

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