Christina Applegate fue internada en medio de su lucha contra la esclerosis múltiple: qué se sabe sobre su salud + Seguir en









Applegate se retiró de la actuación tras su diagnóstico de esclerosis múltiple, revelando en 2023 que "probablemente no volvería a trabajar frente a las cámaras"

Hay preocupación por la salud de la actriz.

La actriz Christina Applegate fue ingresada en un hospital debido a problemas de salud que persisten.

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Fuentes cercanas a la actriz informaron al portal TMZ que la actriz había estado hospitalizada desde finales de marzo. Aún se desconoce el motivo exacto, aunque el artículo señala que en sus memorias recientes, "You With The Sad Eyes", afirmó que vivir con esclerosis múltiple (EM) la hace propensa a las infecciones, lo que conlleva frecuentes visitas al hospital.

Le diagnosticaron la enfermedad en 2021 y desde hace unos años presenta un podcast, MeSsy, junto con la también actriz Jamie-Lynn Sigler, quien vive con esclerosis múltiple desde hace más de 20 años.

El representante de Applegate declaró al citado portal: "No tengo comentarios sobre si está hospitalizada ni sobre sus tratamientos médicos. Tiene un largo historial de problemas de salud complejos sobre los que ha hablado abiertamente, como se puede apreciar en sus memorias y en su podcast".

La extensa trayectoria de Christina Applegate y sus más recientes apariciones publicas Applegate es reconocida por su papel como Kelly Bundy en la serie de televisión Married... with Children. En cine es conocida por su trabajo en la Anchorman y su secuela, donde interpretó a la presentadora de noticias Veronica Corningstone. También ganó un Emmy por su participación como invitada en la comedia Friends y protagonizó las series Samantha Who y Dead To Me. Se retiró de la actuación tras su diagnóstico de esclerosis múltiple, revelando en 2023 que "probablemente no volvería a trabajar frente a las cámaras".

Apareció en el escenario de los premios Emmy de 2024 para presentar un galardón, lo que provocó una ovación de pie. "No tienen que aplaudirme cada vez que hago algo", bromeó en respuesta. Ese mismo año, habló con franqueza sobre su vida en su podcast , afirmando que los síntomas de la esclerosis múltiple pueden provocar problemas de salud mental. "No disfruto de la vida, no la disfruto", reveló. "Ya no disfruto de nada". El mes pasado, Applegate apareció en el programa The View y reveló que Will Ferrell y el director Adam McKay sacaron dinero de sus propios salarios para pagarle por Anchorman , después de que la oferta del estudio fuera tan "ofensiva".

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