La ex Gran Hermano Yipio se enteró 4 meses después de la muerte del Indio Solari y esta fue su reacción en vivo + Agregar ámbito en









La finalista del reality descubrió el fallecimiento del músico durante una entrevista en un programa de streaming.

La exparticipante de Gran Hermano reaccionó con asombro al enterarse en vivo del fallecimiento del exlíder de Los Redondos.

La permanencia en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada dejó a varios de sus participantes desactualizados de los acontecimientos del mundo exterior. En ese marco, la uruguaya Yipio, finalista del certamen de Telefe, protagonizó un insólito momento en vivo al enterarse del fallecimiento del Indio Solari casi cinco meses después de ocurrido.

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La revelación se produjo durante una entrevista en el programa La Linterna, conducido por Laura Ubfal en el canal de streaming Bondi Live. En medio de una charla sobre las noticias de las que se iba enterando tras su salida del aislamiento, el panelista Agustín Rey le consultó directamente si estaba al tanto de la muerte del exlíder de Los Redondos.

Indiosolarioficial La reacción en vivo de Yipio por la muerte del Indio Solari Ante la pregunta en el estudio, la expresión de la exparticipante cambió de inmediato al confirmar su total desconocimiento sobre el tema. “Ah, no sabía. No sabía que había fallecido”, respondió sorprendida ante las cámaras, para luego agregar: “Claro, todas esas cosas no las sé”. Su pareja, quien la acompañaba en el piso, intentó aportar algo de distensión al momento y comentó entre sonrisas: “Te estás enterando ahora”.

Por su parte, el periodista cerró el intercambio con una referencia a un hito de la televisión argentina al expresarle: “Vas a tener que hacerte fuerte, diría Solita”, en alusión al recordado episodio en el que Soledad Silveyra le anunció el ataque a las Torres Gemelas a una concursante en 2001. Yipio aclaró que su risa nerviosa se debía a esa mención y a lo extraño que le resultaba enterarse de una noticia de tal magnitud en pleno programa.

De qué murió el Indio Solari El Indio Solari falleció a los 77 años el pasado 5 de junio en su residencia de Parque Leloir, ubicada en el partido de Ituzaingó. La muerte del icónico referente del rock nacional se produjo a causa de un paro cardiorrespiratorio vinculado al avance del mal de Parkinson, enfermedad con la que convivía desde hacía una década.

La partida del músico desató manifestaciones de pesar populares masivas en distintos puntos del país, incluyendo vigilias en Plaza de Mayo, convocatorias en el Obelisco y un velatorio multitudinario en Villa Domínico, Avellaneda, al que acudieron cerca de un millón de personas para brindarle su último adiós. El último comunicado de la familia del Indio en redes sociales En medio de la proliferación de homenajes, cartas y contenidos falsos en plataformas digitales, la familia del músico difundió una contundente aclaración oficial. El mensaje, firmado con las iniciales B y V por su hijo Bruno Solari y su esposa Virginia "Viru" Mones Ruiz, buscó frenar la difusión de versiones sin respaldo. View this post on Instagram "Desde que se fue no paran de usarlo (que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados con IA...)", expresaron en el inicio del texto publicado en sus canales oficiales. La familia remarcó su crítica hacia este tipo de publicaciones y señaló: "No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos". En la misma linea, el entorno íntimo del cantante instó a los seguidores a informarse únicamente a través de las cuentas verificadas. "Recuerden: cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes. Transitamos tiempos de roña, pongan atención en las fuentes y no se dejen usar", concluyeron.