Despedida final del Indio Solari: velatorio privado en Lanús y el último deseo del músico + Agregar ámbito en









Su mujer Virginia Mones Ruiz su hijo Bruno y el círculo más cercano a la familia realizarán una última ceremonia, íntima y privada.

Tras la multitudinaria despedida, llega el momento de una ceremonia más intima. Mariano Fuchila

Tras una multitudinaria despedida en el Polideportivo José María Gatica, los restos de Carlos "Indio" Solari fueron trasladados al Cementerio Municipal de Lanús para su cremación, respetando los deseos y voluntad de la mítica leyenda del rock.

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De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, su mujer Virginia Mones Ruiz su hijo Bruno y el círculo más cercano a la familia realizarán una última ceremonia, íntima y privada, durante la tarde de este martes en el Cementerio de Lanús.

Según trascendió el juez Jorge Rodríguez, del Juzgado de Garantías N°5 de Morón, finalmente dio su autorización para dar inicio a la cremación del cuerpo del cantante.

El diputado Máximo Kirchner fue uno de los funcionarios que estuvo a disposición de la familia apenas irrumpieron las noticias del deceso de Solari. Su involucración fue tal que envió a su secretario en la ambulancia que trasladó el cuerpo del artista hasta la morgue, para asegurarse de que todo transcurriera en orden.

Cómo fueron las últimas horas del Indio Solari De acuerdo a la investigación del titular de la UFI N°2, el jueves 4 de junio, el cantante cenó con su familia y un colaborador, luego, se dirigió a la pileta, donde solía relajarse y, durante la madrugada, sufrió el accidente cardiovascular que le provocó la muerte de forma inmediata.

Esa mañana, cerca de las 8, llegó la cuidadora y lo encontró en la pileta. La mujer y Mones Ruiz sacaron el cuerpo y, en ese momento, la cabeza habría golpeado contra una superficie que le generó un golpe leve que nada tuvo que ver con el desenlace. Aunque la autopsia preliminar determinó que el músico murió como consecuencia de un accidente cerebrovascular hemorrágico (ACV), la fiscalía todavía aguarda los resultados de una serie de estudios complementarios antes de dar por concluido formalmente el expediente.