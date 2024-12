"La familia de mi novia" tendrá una cuarta película con el regreso de Ben Stiller y Robert De Niro

Hasta la fecha se han realizado tres películas: Meet The Parents (2000), Meet The Fockers (2004) y Little Fockers (2010), y ahora parece que después de 14 años, los personajes se están preparando para regresar a la pantalla grande.

Según informa el portal Entertainment Weekly , la cuarta película ya está en negociaciones preliminares, y John Hamburg, que ha coescrito las tres películas de la serie hasta ahora, regresará una vez más. Todavía no hay ningún director asignado, aunque Hamburg ha dirigido películas como Along Came Polly, I Love You, Man y Why Him?, por lo que es probable que él también esté entre los candidatos.