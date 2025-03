Javier Milei cruzó a Mauricio Macri por los dichos sobre Karina: "¿Van a seguir subestimándola?"

En detalle, los dichos de Milei llegan luego de que Macri deslizara que el Presidente tiene un entorno que "no convalidó" los acuerdos electorales entre el PRO y LLA . " Si Karina Milei y LLA piensan que su enemigo es el PRO, están equivocados. El enemigo es el populismo y el kirchnerismo", analizó durante su disertación en la Bolsa Comercial de Córdoba.

Tras esto, fue el propio Milei quién reposteó la publicación y dejó un claro mensaje para el expresidente tras sus numerosas críticas. Cabe destacar que desde el PRO no partieron solo de parte de Macri, sino también de otros referentes, como la diputada nacional y jefa de campaña en la Ciudad, María Eugenia Vidal , y el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós , quienes expresaron comentarios en sintonía con el líder del partido amarillo.

Las críticas de Mauricio Macri a Karina Milei

El expresidente Macri opinó sobre la convivencia entre LLA y el PRO de cara a un posible acuerdo en la provincia de Buenos Aires. A pesar de mostrarse abierto a continuar las negociaciones, el líder del PRO también se mostró crítico de las decisiones del oficialismo y apuntó directamente al triángulo de hierro.

"El Presidente lo primero que me propuso es aquella famosa fusión. Yo le dije que antes de casarse la gente hoy en día, Siglo XXI, tiene una intimidad primero no se casa en una situación desconocida. Le dije que empezásemos a trabajar juntos y ese trabajar juntos nunca existió", detalló.

En esta línea, el expresidente aseguró que esta colaboración "terminó siendo únicamente rescatarlos cada vez que estaban al borde del abismo para que el plan no se vaya al demonio".

En este escenario, Macri aseguró que si hasta ahora no llegaron a un acuerdo electoral entre ambos partidos, "fue por decisión de LLA" y responsabilizó a la hermana del Presidente - y al asesor Santiago Caputo - de truncar las negociaciones: "Si Karina Milei y LLA piensan que su enemigo es el PRO, están equivocados. El enemigo es el populismo y el kirchnerismo.".

"Hace rato que se interrumpieron las milanesas, antes del verano, porque lamentablemente un montón de cosas que acordamos en esta línea de reforzar la capacidad de su gobierno, la institucionalidad, el método, después no sucedieron. El tiene un entorno que sinceramente no convalidó", detalló Macri en referencia a los encuentros que mantenía con Milei.

"Hasta ahora 7 distritos se cerraron y en los 7 el PRO no ha ido con LLA. No por decisión del PRO sino por decisión de LLA". Ambas fuerzas por el momento no llegaron a ningún acuerdo para conformar una alianza electoral aunque continúan los acercamientos para conformar un frente en la provincia de Buenos Aires.