La película de "Narnia" para Netflix de Greta Gerwig tendrá un estreno anticipado en cines

Esta medida no es propia de Netflix, que ha evitado enérgicamente cualquier tipo de estreno importante en salas de cine en favor de ventanas de exhibición cortas o inexistentes. La secuela de Knives Out de Rian Johnson, Glass Onion, consiguió un estreno exclusivo en salas de cine durante el Día de Acción de Gracias de 2022 en 600 salas antes de su emisión en streaming un mes después y The Irishman de Martin Scorsese se proyectó en salas de cine durante tres semanas antes de su emisión en streaming, pero el estreno en Imax de Narnia es el primero de su tipo para la plataforma.