Netflix presentó un nuevo tráiler de la temporada 7 de "Black Mirror" y reveló el título de cada capítulo

Por último, pero no menos importante, la temporada concluirá con el primer episodio secuela, titulado "USS Callister: Into Infinity". Una vez más, seguiremos a Nanette Cole (Cristin Milioti) y su tripulación tras quedar atrapados en un universo virtual. Escapar podría ser difícil, ya que son cinco contra 30 millones de jugadores. El episodio será uno de los más largos en la historia de Black Mirror, con una duración de 1 hora y 28 minutos. Será un minuto más corto que el episodio de la tercera temporada, "Hated in the Nation".

La temporada siete de Black Mirror llega a Netflix el 10 de abril.