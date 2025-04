Fran Drescher, la actriz de La Niñera, sorprendió y reveló que mantiene una "rotación" de amigos con derechos

Fran Drescher , la recordad Niñera , compartió detalles sobre su vida personal y profesional en una entrevista reciente, donde habló sobre su enfoque de las relaciones, la pausa en el proyecto de Broadway de The Nanny y su influencia en la moda actual.

Su relación comenzó cuando ella tenía 15 años, se casaron en 1978 y se separaron en 1996. Desde entonces, han seguido conectados, lo que ha influido en su decisión de no involucrarse en una relación más formal.

En el ámbito profesional, Drescher informó que la adaptación musical de The Nanny en Broadway ha sido aplazada. La combinación de factores como la huelga de actores, el fallecimiento de su padre en 2024 y los incendios en Palisades, que afectaron su hogar, han retrasado el proyecto. Según Drescher , retomar la producción requiere estar en el estado mental adecuado, algo que, por el momento, aún no ha alcanzado.

donald-trump-la-niñera.jpg Fran Drescher protagonizando La Niñera.

En el mundo del entretenimiento y la moda, Drescher también ha sido reconocida por su influencia. Recientemente, la cantante Sabrina Carpenter adoptó el estilo característico de The Nanny en varias apariciones públicas, incluyendo un vestido con solapas de estampado de leopardo para The Late Show with Stephen Colbert y un diseño vintage de Hervé Léger en los Grammys 2025.

Drescher expresó su entusiasmo por estas referencias y elogió la manera en que Carpenter ha incorporado elementos icónicos de la serie en su imagen.