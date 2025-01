Lisa Kudrow reveló que encontró una nota que Matthew Perry le dejó dentro un preciado objeto de "Friends"

Lisa Kudrow reveló que recientemente descubrió una nota que el difunto Matthew Perry le dejó dentro del tarro de galletas de Friends , que le regaló después de que terminaron de filmar el final de la serie en enero de 2004. Kudrow no reveló lo que decía la carta, pero reflexionó: “El tiempo lo es todo”.

La revelación se produjo durante una entrevista en “The Drew Barrymore Show” después de que Barrymore le preguntara a Kudrow si alguna vez había robado algún objeto de utilería del set de un programa de televisión o una película. Kudrow dijo que sí, pero no quiso nombrar los objetos exactos, lo que hizo que Barrymore se preguntara sobre el destino del tarro de galletas de Friends.

“Matthew me dio eso al final de nuestro último episodio”, dijo Kudrow. “Recientemente había encontrado la nota que tenía para mí. No la había abierto ni había mirado dentro. Pero sí, lo hizo. Tenía una nota allí y me olvidé de ella... El tiempo lo es todo".