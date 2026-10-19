Los Red Hot Chili Peppers dieron un show benéfico en Los Ángeles tras dos años alejados de los escenarios + Agregar ámbito en









El concierto tuvo lugar en el Hollywood Palladium y ayudó a recaudar fondos para la escuela de música sin ánimo de lucro Silverlake Conservatory Of Music fundada por Flea.

Anthony Kiedis y compañía volvieron a los escenarios.

Tras el fallido anuncio de su "regreso a la Argentina", los Red Hot Chili Peppers ofrecieron un concierto benéfico en Hollywood, donde interpretaron por primera vez en décadas algunas canciones de la época de Hillel Slovak.

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El concierto tuvo lugar en el Hollywood Palladium el sábado por la noche (17 de octubre) y ayudó a recaudar fondos para la escuela de música sin ánimo de lucro Silverlake Conservatory Of Music, fundada por el bajista de la banda, Flea, junto con el miembro de gira Keith “Tree” Barry.

Para celebrar los 25 años desde la apertura de la escuela, se llevó a cabo un gran espectáculo sin fines de lucro en Los Ángeles, presentado por el comediante Marc Maron y con actuaciones de RHCP, Dave Grohl y Vince Staples.

Cómo fue el show de los Red Hot Chili Peppers en el Hollywood Palladium Los Red Hot Chili Peppers presentaron un repertorio de 11 canciones, comenzando con su habitual improvisación seguida del clásico "Can't Stop". Sin embargo, a medida que avanzaba el concierto, incluyeron algunos temas menos conocidos por primera vez en décadas.

Entre ellas se incluyó la primera interpretación en directo de dos temas de la época eslovaca de Hillel desde el año 2000: "Organic Anti-Beat Box Band", del álbum 'The Uplift Mofo Party Plan' de 1987, y "Blackeyed Blonde", del álbum 'Freaky Styley' de 1985.

Entre otras rarezas de la noche, se incluyó una versión poco vista de "Will You Love Me Tomorrow?" de Carole King, interpretada por el guitarrista John Frusciante, y la primera interpretación de "Nevermind", que el grupo no había tocado con el guitarrista desde 1992. El resto de su repertorio también incluyó temas más recientes como "Black Summer", "Eddie" y "Whatchu Thinkin'', así como otros favoritos de los fans como "Hey" y "Give It Away". View this post on Instagram También en el concierto del Hollywood Palladium, Dave Grohl interpretó canciones de Foo Fighters en la mayor parte de su repertorio de siete temas, incluyendo "Times Like These" y "Hero", y además invitó a su hija Violet Grohl a subir al escenario durante una parte del concierto. Entre las versiones que interpretó se encontraban "Nausea" de X y "Young Man Blues" de Mose Allison, y Grohl también presentó a sus compañeros de Foo Fighters para que interpretaran por primera vez "Baker Street" de Gerry Rafferty desde 2007.