Los Red Hot Chili Peppers llegan a Rosario en 2027: cómo y dónde comprar las entradas

Serán parte del Music Gol Festival junto a The Human League y Happy Mondays en una lista de artistas “a confirmar”.

Red Hot Chili Peppers , The Human League y Happy Mondays encabezan la grilla del Music Gold Festival que se desarrollará en Rosario, en el Gigante de Arroyito, el 12 de junio de 2027, según anuncio este martes la productora Underdog.

En el anuncio, se anticipa que el evento contará con una lista de artistas “a confirmar”.

La preventa de entradas comenzará este jueves (15 de octubre) por 24 horas, con facilidades de pago para clientes del Banco Macro. Hay hasta 9 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Banco Macro o 10% OFF con débito Macro (a cargo de la productora). La venta general comenzará el viernes 16 de octubre, a las 10. Hay hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de débito Banco Macro.

Antes de lo que será una nueva visita, y a lo largo de su carrera, la banda oriunda de Los Ángeles estuvo ocho veces en la Argentina.

La primera fue en 1993 (Obras Sanitarias, 25 y 26 de enero), luego 1999 (Luna Park, 5 y 6 de octubre), 2001 (Vélez Sarsfield, 24 de enero), 2002 (River Plate, 16 de octubre), 2011 (River Plate, 18 de octubre), 2014 en el marco del Lollapalooza (Hipódromo de San Isidro, 2 de abril) y de la misma forma en 2018 en el mismo festival (Hipódromo de San Isidro, 16 de marzo).

Hasta ahora la última visita fue en 2024 con dos shows el 24 y 26 de noviembre en River Plate, está última visita contó con el regreso de John Frusciante a la banda.