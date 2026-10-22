Martin Fierro de la Radio 2026: cómo fueron los homenajes a Oscar González Oro, Chiche Gelblung y Ernestina Pais + Agregar ámbito en









La entrega distinguió a programas periodísticos, ciclos de interés general, espacios deportivos y musicales, además de reconocer el trabajo de conductores, periodistas, locutores, productores y columnistas.

La radio tuvo su entrega de premios y homenajes a los que ya no están.

Los premios Martín Fierro de Radio 2026 tuvieron su ceremonia este miércoles por la noche en el Goldencenter de Parque Norte, donde se reconoció a las producciones radiales más destacadas de 2025. Fue una noche que dio lugar para varios homenajes, entre ellos a reconocidas figuras que ya no están como Oscar González Oro, Chiche Gelblung y Ernestina Pais.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La entrega distinguió a programas periodísticos, ciclos de interés general, espacios deportivos y musicales, además de reconocer el trabajo de conductores, periodistas, locutores, productores y columnistas. Entre las categorías también se incluyeron los servicios informativos y las tareas de operación, musicalización y cobertura en la calle. Por su parte, el Martín Fierro de Oro quedó en manos de la periodista y escritora María O'Donnel.

Cómo fueron los homenajes a Oscar González Oro, Chiche Gelblung y Ernestina Pais en los Martín Fierro La actriz y periodista Ernestina Pais fue homenajeada a cuatro meses de su fallecimiento, en el marco de los premios Martín Fierro de Radio, organizados por APTRA, que se llevaron adelante esta noche en Goldcenter.

Con un emotivo repaso de su carrera, se pudo escuchar la voz en off de su amigo Gastón Pauls: "Ernestina tenía una virtud, algo que no se aprende, la cercanía, una forma muy singular de estar. Era luminosa, curiosa, libre y profundamente auténtica".

En línea, explicó: "Hay seres que, sin darse cuenta, salen de la pantalla y entran en un lugar, en la vida de los demás, Ernestina siempre fue una de ellas". Ya en primera persona, Pauls cerró: "Yo le decía 'Erne', así que gracias Erne por tu calidez, amistad, alegría, humor y por dejarnos el recuerdo más lindo que puede dejar un comunicador y artista, el de sentir que del otro lado había una buena persona, una buena mina".

Otro de los homenajeados fue el periodista Samuel "Chiche" Gelblung. En un emotivo video, la voz en off de Rolando Graña describió al comunicador: "Hombre primicia, hombre tapa, récord, intuición, portador de la licencia del olfato, aguijón definitivo de la realidad de los últimos 50 años. Fue popular, masivo y viral". "Chiche no fue sólo un elogio del peligro, sino también una provocación generacional, una certeza de lo que Argentina vivió. Chiche demuestra que periodista no sólo se nace, sino que también se muere", cerró el texto relatado por Graña. Oscar "el Negro" González Oro fue otro de los homenajeados en la gala. El reconocimiento fue presentado por el comunicador Eduardo Feimann, quien señaló: "Cuando Daniel Hadad me llamó para tratar de hacer un pequeño homenaje al Negro Oro, pensé en lo difícil que es porque, con él estuvimos juntos 16 años. Durante cinco horas todos los días. Pasamos juntos cumpleaños, fin de año, navidades, lloramos juntos y nos reímos juntos". "En la radio, uno escucha voces, pero la voz de Oro es inconfundible. Hay canciones que casi automáticamente, nos hacen recordar a él". Ya en segunda persona, le dedicó: "Negro, querido, te vamos a recordar con mucho cariño. Difícil es hablar de vos en pasado. Gracias".