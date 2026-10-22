Martín Fierro de Radio 2026: todos los ganadores de la gala + Agregar ámbito en









La ceremonia se realizó este miércoles en el Goldencenter de Parque Norte, con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio. APTRA distinguió a los principales programas y figuras de la radio argentina por su labor durante 2025.

Martín Fierro de Radio 2026: todos los ganadores de la gala.

Los Premios Martín Fierro de Radio 2026 tuvieron su ceremonia este miércoles en el Goldencenter de Parque Norte, donde se reconoció a las producciones radiales más destacadas de 2025. La gala, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), contó con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio y reunió a las principales figuras de la radio argentina.

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La entrega distinguió a programas periodísticos, ciclos de interés general, espacios deportivos y musicales, además de reconocer el trabajo de conductores, periodistas, locutores, productores y columnistas. Entre las categorías también se incluyeron los servicios informativos y las tareas de operación, musicalización y cobertura en la calle.

A continuación, todos los ganadores de los Martín Fierro de Radio 2026, categoría por categoría, en una noche que celebró el trabajo de las emisoras de AM y FM y de los profesionales que formaron parte de sus producciones durante el último año.

Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro de Radio 2026 Programa periodístico matutino diario en AM

Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña – Splendid) - GANADOR

Alguien tiene que decirlo (Eduardo Feinmann – Mitre)

Mañana Sylvestre (Gustavo Sylvestre – Radio 10)

Mesa chica (Alfredo Scocimarro – Del Plata)

Vamos Rivadavia (Nelson Castro – Rivadavia) Programa periodístico matutino diario FM

¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio con Vos) - GANADOR

Arriba carajo (Gastón Recondo – DSPORTS)

De acá en más (María O’Donnell – FM Urbana Play)

Maldición, va a ser un día hermoso (Mario Pergolini – Vorterix) Programa periodístico vespertino diario AM De vuelta (Pablo Duggan – Radio 10)

El ojo de la tormenta (Tomás Méndez – AM 750)

Pan y circo (Jonatan Viale – Rivadavia)

Pastor 910 (Facundo Pastor – La Red)

MP 910 (Marcelo Palacios – La Red) Programa periodístico vespertino diario FM Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play) - GANADOR

Atardecer de un día agitado (Sergio Lapegüe y Mariela Fernández – FM La 1)

Paren la mano (Lucas “Luquitas” Rodríguez – Vorterix)

Reloj de plastilina (Juan Di Natale – FM Mega)

¿Quién paga la fiesta? (Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega y Gaby Acosta – Rock and Pop) Programa de interés general en AM Basta Baby (Baby Etchecopar – Rivadavia)

El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10)

Encendidos en la tarde (María Isabel Sánchez – Mitre)

Tres de tres (Gabriel Ruocco – Continental) Programa de interés general en FM Coworking (Nacho Otero – Delta) - GANADOR

El club del Moro (Santiago del Moro y Maju Lozano – FM La 100)

La Negra Pop (Elizabeth “La Negra” Vernaci – Pop Radio)

No está todo dicho (Guido Kaczka y Claudia Fontán – FM La 100) Programa nocturno AM y FM Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red) - GANADOR

Desde el alma (Oscar “Cholo” Gómez Castañón – Rivadavia)

Feudalísima (Marcela Feudale – Radio 10) Programa semanal en AM Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red) - GANADOR

El loco de la azotea (Adrián Korol – Nacional)

Pensándolo bien (Jorge Fernández Díaz – Mitre)

La hora referí (Daniel Dátola – La Red) Programa semanal en FM Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio con Vos) - GANADOR

Dexter 107.9 (Federico “Dexter” Wiemeyer – FM El Observador)

Dicen que dicen (Alberto Lotuf – Radio con Vos)

El buen modo (Virginia Lago – FM La 2x4) Programa deportivo Súper Mitre Deportivo (Gabriel Anello – Mitre) - GANADOR

Fútbol 910 (Juan Carlos “Toti” Pasman – La Red)

No veo la hora (Ariel Senosiain – FM D Sports)

Un buen domingo (Walter Nelson – La Red) Programa musical en AM La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750) - GANADOR

Ni se te ocurra contarlo (Marcela Labarca – Mitre)

Qué noche aTeté (Teté Coustarot – Radio 10)

Soy Nacional (Sandra Mihanovich – Nacional) Programa musical en FM Aspen Club (FM Aspen) - GANADOR

La tarde (Susana Fernández Iogha – FM Disney)

La noche Blue (María Paula Saborido – Radio Blue) Programa cultural/educativo Después de todo (Gustavo Campana – AM 750) - GANADOR

Al infinito y más allá (Nora Bär – El Destape Radio)

Cultura Nacional (Daniela Pantano – Nacional)

El ojo del arte (María Paula Zacharías – Rivadavia) Programa agropecuario La hora del campo (Alejandro Canepa – Continental) - GANADOR

Bichos de campo (Nicolás Razzetti – Belgrano)

Mitre y el campo (Carlos Lencina – Mitre) Labor periodística femenina María O’Donnell (De acá en más – Urbana Play) - GANADORA

Nuria AM (Nuria A.M. – Del Plata)

Rosario Ayerdi (De vuelta – Radio 10) Labor periodística masculina Alejandro Bercovich (Pasaron cosas – FM Radio con Vos)

Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Mitre) - GANADOR

Ernesto Tenembaum (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio con Vos)

Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre – Radio 10)

Jorge Rial (Argenzuela – Radio 10) Labor conducción femenina Lizy Tagliani (Arriba Bebé – Pop Radio)

María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde – Mitre)

Naanim Timoyko (Modotango.ar – FM La 2x4)

Yanina Latorre (Yanina 107.9 – El Observador) Labor conducción masculina Andy Kusnetzoff (Perros de la calle – FM Urbana Play)

Guido Kaczka (No está todo dicho – FM La 100)

Guillermo Stronati (Tierra adentro – Nacional)

Paulo Vilouta (Vilouta 910 – La Red) Labor periodística deportiva Federico Bulos (Fútbol Continental – Continental) - GANADOR

Hugo Balassone (Un buen momento – La Red)

Magdalena “Magui” Aicega (¿Quién paga la fiesta? – FM Rock and Pop) Labor humorística Pachu Peña (Re tarde – FM Pop) - GANADOR

Nacho Bulián (Volviendo a casa y Nuestra mañana – Mitre)

Nahuel Prado (Pasaron cosas – Radio con Vos)

Patricio “Pato” Benegas (Ventura Show 1030 y Mesa chica – Del Plata) Servicio informativo La Red Informativa (La Red)

Mitre informa primero (S.I. Radio Mitre)

Radio 10 - Siempre Noticias (Radio 10)

Radionoticias del Plata (Del Plata)

Rotativo del aire (Rivadavia) Labor locución femenina Gigi Rib aloff (Mucha Radio) - GANADORA

Alejandra Salas (Todo queda en casa y No está todo dicho – FM La 100)

Marcela Giorgi (Sábado tempranísimo – Mitre) Labor locución masculina Bebe Sanzo (El club del Moro – FM La 100)

Mario Portugal (Rivadavia)

Sebastián Bresler (Mitre) - GANADOR Relator deportivo Gabriel Anello (Mitre) - GANADOR

Daniel Mollo (Boca de Selección – Del Plata)

Leonardo Gentili (La Red) Mejor labor en producción Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10) - GANADOR

Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo – Mitre)

Pablo Benvenutti (El club del Moro – FM La 100)

Florencia Verdaguer (Mesa chica – Del Plata) Mejor labor en operación Gabriel Marsili (FM Los40) - GANADOR

Alejandro Chule (Sarasa – FM La 100)

Guillermo Bidondo (El club del Moro – FM La 100) Labor en musicalización Delta Music Team (FM Delta)

Javier Fabregas (FM Aspen y Radio 10)

José Luis de Dios (FM Nacional Folklórica)

Leo Rodríguez (LN+ Música 104.9) Movilero Mercedes Ninci (Mitre informa primero – Mitre) - GANADORA

Alan Zurita (Mitre informa primero – Mitre)

Rosario Bigozzi (La Red) Columnista de espectáculos Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100) - GANADORA

Tamara Pettinato (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio con Vos)

Andrea Rincón (¿Quién paga la fiesta? – Rock and Pop) Columnista político Mariel Di Lenarda (Nuestra mañana – Mitre)

Nacho Girón (Vuelta y media – Urbana Play)

Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio con Vos) - GANADORA Columnista económico Alfredo Zaiat (El Destape Radio)

Silvia Naishtat (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio con Vos)

Willy Kohan (Rivadavia) - GANADOR Columnista policial/judicial Ariel Zak (Mañana Sylvestre – Radio 10)

Gustavo Carabajal (FM 107.9 El Observador)

Hugo Alconada Mon (De acá en más – FM Urbana Play) - GANADOR

Rodrigo Alegre (Nuestra mañana – Mitre)