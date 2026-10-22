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22 de octubre 2026 - 00:04

Martín Fierro de Radio 2026: todos los ganadores de la gala

La ceremonia se realizó este miércoles en el Goldencenter de Parque Norte, con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio. APTRA distinguió a los principales programas y figuras de la radio argentina por su labor durante 2025.

Martín Fierro de Radio 2026: todos los ganadores de la gala.

Martín Fierro de Radio 2026: todos los ganadores de la gala.

Los Premios Martín Fierro de Radio 2026 tuvieron su ceremonia este miércoles en el Goldencenter de Parque Norte, donde se reconoció a las producciones radiales más destacadas de 2025. La gala, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), contó con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio y reunió a las principales figuras de la radio argentina.

La entrega distinguió a programas periodísticos, ciclos de interés general, espacios deportivos y musicales, además de reconocer el trabajo de conductores, periodistas, locutores, productores y columnistas. Entre las categorías también se incluyeron los servicios informativos y las tareas de operación, musicalización y cobertura en la calle.

Informate más

A continuación, todos los ganadores de los Martín Fierro de Radio 2026, categoría por categoría, en una noche que celebró el trabajo de las emisoras de AM y FM y de los profesionales que formaron parte de sus producciones durante el último año.

Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro de Radio 2026

Programa periodístico matutino diario en AM

  • Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña – Splendid) - GANADOR

  • Alguien tiene que decirlo (Eduardo Feinmann – Mitre)

  • Mañana Sylvestre (Gustavo Sylvestre – Radio 10)

  • Mesa chica (Alfredo Scocimarro – Del Plata)

  • Vamos Rivadavia (Nelson Castro – Rivadavia)

Programa periodístico matutino diario FM

  • ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio con Vos) - GANADOR

  • Arriba carajo (Gastón Recondo – DSPORTS)

  • De acá en más (María O’Donnell – FM Urbana Play)

  • Maldición, va a ser un día hermoso (Mario Pergolini – Vorterix)

Programa periodístico vespertino diario AM

  • De vuelta (Pablo Duggan – Radio 10)

  • El ojo de la tormenta (Tomás Méndez – AM 750)

  • Pan y circo (Jonatan Viale – Rivadavia)

  • Pastor 910 (Facundo Pastor – La Red)

  • MP 910 (Marcelo Palacios – La Red)

Programa periodístico vespertino diario FM

  • Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play) - GANADOR

  • Atardecer de un día agitado (Sergio Lapegüe y Mariela Fernández – FM La 1)

  • Paren la mano (Lucas “Luquitas” Rodríguez – Vorterix)

  • Reloj de plastilina (Juan Di Natale – FM Mega)

  • ¿Quién paga la fiesta? (Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega y Gaby Acosta – Rock and Pop)

Programa de interés general en AM

  • Basta Baby (Baby Etchecopar – Rivadavia)

  • El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10)

  • Encendidos en la tarde (María Isabel Sánchez – Mitre)

  • Tres de tres (Gabriel Ruocco – Continental)

Programa de interés general en FM

  • Coworking (Nacho Otero – Delta) - GANADOR

  • El club del Moro (Santiago del Moro y Maju Lozano – FM La 100)

  • La Negra Pop (Elizabeth “La Negra” Vernaci – Pop Radio)

  • No está todo dicho (Guido Kaczka y Claudia Fontán – FM La 100)

Programa nocturno AM y FM

  • Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red) - GANADOR

  • Desde el alma (Oscar “Cholo” Gómez Castañón – Rivadavia)

  • Feudalísima (Marcela Feudale – Radio 10)

Programa semanal en AM

  • Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red) - GANADOR

  • El loco de la azotea (Adrián Korol – Nacional)

  • Pensándolo bien (Jorge Fernández Díaz – Mitre)

  • La hora referí (Daniel Dátola – La Red)

Programa semanal en FM

  • Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio con Vos) - GANADOR

  • Dexter 107.9 (Federico “Dexter” Wiemeyer – FM El Observador)

  • Dicen que dicen (Alberto Lotuf – Radio con Vos)

  • El buen modo (Virginia Lago – FM La 2x4)

Programa deportivo

  • Súper Mitre Deportivo (Gabriel Anello – Mitre) - GANADOR

  • Fútbol 910 (Juan Carlos “Toti” Pasman – La Red)

  • No veo la hora (Ariel Senosiain – FM D Sports)

  • Un buen domingo (Walter Nelson – La Red)

Programa musical en AM

  • La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750) - GANADOR

  • Ni se te ocurra contarlo (Marcela Labarca – Mitre)

  • Qué noche aTeté (Teté Coustarot – Radio 10)

  • Soy Nacional (Sandra Mihanovich – Nacional)

Programa musical en FM

  • Aspen Club (FM Aspen) - GANADOR

  • La tarde (Susana Fernández Iogha – FM Disney)

  • La noche Blue (María Paula Saborido – Radio Blue)

Programa cultural/educativo

  • Después de todo (Gustavo Campana – AM 750) - GANADOR

  • Al infinito y más allá (Nora Bär – El Destape Radio)

  • Cultura Nacional (Daniela Pantano – Nacional)

  • El ojo del arte (María Paula Zacharías – Rivadavia)

Programa agropecuario

  • La hora del campo (Alejandro Canepa – Continental) - GANADOR

  • Bichos de campo (Nicolás Razzetti – Belgrano)

  • Mitre y el campo (Carlos Lencina – Mitre)

Labor periodística femenina

  • María O’Donnell (De acá en más – Urbana Play) - GANADORA

  • Nuria AM (Nuria A.M. – Del Plata)

  • Rosario Ayerdi (De vuelta – Radio 10)

Labor periodística masculina

  • Alejandro Bercovich (Pasaron cosas – FM Radio con Vos)

  • Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Mitre) - GANADOR

  • Ernesto Tenembaum (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio con Vos)

  • Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre – Radio 10)

  • Jorge Rial (Argenzuela – Radio 10)

Labor conducción femenina

  • Lizy Tagliani (Arriba Bebé – Pop Radio)

  • María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde – Mitre)

  • Naanim Timoyko (Modotango.ar – FM La 2x4)

  • Yanina Latorre (Yanina 107.9 – El Observador)

Labor conducción masculina

  • Andy Kusnetzoff (Perros de la calle – FM Urbana Play)

  • Guido Kaczka (No está todo dicho – FM La 100)

  • Guillermo Stronati (Tierra adentro – Nacional)

  • Paulo Vilouta (Vilouta 910 – La Red)

Labor periodística deportiva

  • Federico Bulos (Fútbol Continental – Continental) - GANADOR

  • Hugo Balassone (Un buen momento – La Red)

  • Magdalena “Magui” Aicega (¿Quién paga la fiesta? – FM Rock and Pop)

Labor humorística

  • Pachu Peña (Re tarde – FM Pop) - GANADOR

  • Nacho Bulián (Volviendo a casa y Nuestra mañana – Mitre)

  • Nahuel Prado (Pasaron cosas – Radio con Vos)

  • Patricio “Pato” Benegas (Ventura Show 1030 y Mesa chica – Del Plata)

Servicio informativo

  • La Red Informativa (La Red)

  • Mitre informa primero (S.I. Radio Mitre)

  • Radio 10 - Siempre Noticias (Radio 10)

  • Radionoticias del Plata (Del Plata)

  • Rotativo del aire (Rivadavia)

Labor locución femenina

  • Gigi Rib aloff (Mucha Radio) - GANADORA

  • Alejandra Salas (Todo queda en casa y No está todo dicho – FM La 100)

  • Marcela Giorgi (Sábado tempranísimo – Mitre)

Labor locución masculina

  • Bebe Sanzo (El club del Moro – FM La 100)

  • Mario Portugal (Rivadavia)

  • Sebastián Bresler (Mitre) - GANADOR

Relator deportivo

  • Gabriel Anello (Mitre) - GANADOR

  • Daniel Mollo (Boca de Selección – Del Plata)

  • Leonardo Gentili (La Red)

Mejor labor en producción

  • Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10) - GANADOR

  • Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo – Mitre)

  • Pablo Benvenutti (El club del Moro – FM La 100)

  • Florencia Verdaguer (Mesa chica – Del Plata)

Mejor labor en operación

  • Gabriel Marsili (FM Los40) - GANADOR

  • Alejandro Chule (Sarasa – FM La 100)

  • Guillermo Bidondo (El club del Moro – FM La 100)

Labor en musicalización

  • Delta Music Team (FM Delta)

  • Javier Fabregas (FM Aspen y Radio 10)

  • José Luis de Dios (FM Nacional Folklórica)

  • Leo Rodríguez (LN+ Música 104.9)

Movilero

  • Mercedes Ninci (Mitre informa primero – Mitre) - GANADORA

  • Alan Zurita (Mitre informa primero – Mitre)

  • Rosario Bigozzi (La Red)

Columnista de espectáculos

  • Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100) - GANADORA

  • Tamara Pettinato (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio con Vos)

  • Andrea Rincón (¿Quién paga la fiesta? – Rock and Pop)

Columnista político

  • Mariel Di Lenarda (Nuestra mañana – Mitre)

  • Nacho Girón (Vuelta y media – Urbana Play)

  • Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio con Vos) - GANADORA

Columnista económico

  • Alfredo Zaiat (El Destape Radio)

  • Silvia Naishtat (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio con Vos)

  • Willy Kohan (Rivadavia) - GANADOR

Columnista policial/judicial

  • Ariel Zak (Mañana Sylvestre – Radio 10)

  • Gustavo Carabajal (FM 107.9 El Observador)

  • Hugo Alconada Mon (De acá en más – FM Urbana Play) - GANADOR

  • Rodrigo Alegre (Nuestra mañana – Mitre)

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