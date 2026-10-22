Los Premios Martín Fierro de Radio 2026 tuvieron su ceremonia este miércoles en el Goldencenter de Parque Norte, donde se reconoció a las producciones radiales más destacadas de 2025. La gala, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), contó con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio y reunió a las principales figuras de la radio argentina.
Martín Fierro de Radio 2026: todos los ganadores de la gala
La ceremonia se realizó este miércoles en el Goldencenter de Parque Norte, con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio. APTRA distinguió a los principales programas y figuras de la radio argentina por su labor durante 2025.
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La entrega distinguió a programas periodísticos, ciclos de interés general, espacios deportivos y musicales, además de reconocer el trabajo de conductores, periodistas, locutores, productores y columnistas. Entre las categorías también se incluyeron los servicios informativos y las tareas de operación, musicalización y cobertura en la calle.
A continuación, todos los ganadores de los Martín Fierro de Radio 2026, categoría por categoría, en una noche que celebró el trabajo de las emisoras de AM y FM y de los profesionales que formaron parte de sus producciones durante el último año.
Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro de Radio 2026
Programa periodístico matutino diario en AM
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Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña – Splendid) - GANADOR
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Alguien tiene que decirlo (Eduardo Feinmann – Mitre)
Mañana Sylvestre (Gustavo Sylvestre – Radio 10)
Mesa chica (Alfredo Scocimarro – Del Plata)
Vamos Rivadavia (Nelson Castro – Rivadavia)
Programa periodístico matutino diario FM
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¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio con Vos) - GANADOR
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Arriba carajo (Gastón Recondo – DSPORTS)
De acá en más (María O’Donnell – FM Urbana Play)
Maldición, va a ser un día hermoso (Mario Pergolini – Vorterix)
Programa periodístico vespertino diario AM
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De vuelta (Pablo Duggan – Radio 10)
El ojo de la tormenta (Tomás Méndez – AM 750)
Pan y circo (Jonatan Viale – Rivadavia)
Pastor 910 (Facundo Pastor – La Red)
MP 910 (Marcelo Palacios – La Red)
Programa periodístico vespertino diario FM
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Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play) - GANADOR
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Atardecer de un día agitado (Sergio Lapegüe y Mariela Fernández – FM La 1)
Paren la mano (Lucas “Luquitas” Rodríguez – Vorterix)
Reloj de plastilina (Juan Di Natale – FM Mega)
¿Quién paga la fiesta? (Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega y Gaby Acosta – Rock and Pop)
Programa de interés general en AM
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Basta Baby (Baby Etchecopar – Rivadavia)
El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10)
Encendidos en la tarde (María Isabel Sánchez – Mitre)
Tres de tres (Gabriel Ruocco – Continental)
Programa de interés general en FM
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Coworking (Nacho Otero – Delta) - GANADOR
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El club del Moro (Santiago del Moro y Maju Lozano – FM La 100)
La Negra Pop (Elizabeth “La Negra” Vernaci – Pop Radio)
No está todo dicho (Guido Kaczka y Claudia Fontán – FM La 100)
Programa nocturno AM y FM
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Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red) - GANADOR
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Desde el alma (Oscar “Cholo” Gómez Castañón – Rivadavia)
Feudalísima (Marcela Feudale – Radio 10)
Programa semanal en AM
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Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red) - GANADOR
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El loco de la azotea (Adrián Korol – Nacional)
Pensándolo bien (Jorge Fernández Díaz – Mitre)
La hora referí (Daniel Dátola – La Red)
Programa semanal en FM
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Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio con Vos) - GANADOR
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Dexter 107.9 (Federico “Dexter” Wiemeyer – FM El Observador)
Dicen que dicen (Alberto Lotuf – Radio con Vos)
El buen modo (Virginia Lago – FM La 2x4)
Programa deportivo
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Súper Mitre Deportivo (Gabriel Anello – Mitre) - GANADOR
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Fútbol 910 (Juan Carlos “Toti” Pasman – La Red)
No veo la hora (Ariel Senosiain – FM D Sports)
Un buen domingo (Walter Nelson – La Red)
Programa musical en AM
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La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750) - GANADOR
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Ni se te ocurra contarlo (Marcela Labarca – Mitre)
Qué noche aTeté (Teté Coustarot – Radio 10)
Soy Nacional (Sandra Mihanovich – Nacional)
Programa musical en FM
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Aspen Club (FM Aspen) - GANADOR
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La tarde (Susana Fernández Iogha – FM Disney)
La noche Blue (María Paula Saborido – Radio Blue)
Programa cultural/educativo
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Después de todo (Gustavo Campana – AM 750) - GANADOR
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Al infinito y más allá (Nora Bär – El Destape Radio)
Cultura Nacional (Daniela Pantano – Nacional)
El ojo del arte (María Paula Zacharías – Rivadavia)
Programa agropecuario
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La hora del campo (Alejandro Canepa – Continental) - GANADOR
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Bichos de campo (Nicolás Razzetti – Belgrano)
Mitre y el campo (Carlos Lencina – Mitre)
Labor periodística femenina
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María O’Donnell (De acá en más – Urbana Play) - GANADORA
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Nuria AM (Nuria A.M. – Del Plata)
Rosario Ayerdi (De vuelta – Radio 10)
Labor periodística masculina
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Alejandro Bercovich (Pasaron cosas – FM Radio con Vos)
Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Mitre) - GANADOR
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Ernesto Tenembaum (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio con Vos)
Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre – Radio 10)
Jorge Rial (Argenzuela – Radio 10)
Labor conducción femenina
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Lizy Tagliani (Arriba Bebé – Pop Radio)
María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde – Mitre)
Naanim Timoyko (Modotango.ar – FM La 2x4)
Yanina Latorre (Yanina 107.9 – El Observador)
Labor conducción masculina
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Andy Kusnetzoff (Perros de la calle – FM Urbana Play)
Guido Kaczka (No está todo dicho – FM La 100)
Guillermo Stronati (Tierra adentro – Nacional)
Paulo Vilouta (Vilouta 910 – La Red)
Labor periodística deportiva
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Federico Bulos (Fútbol Continental – Continental) - GANADOR
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Hugo Balassone (Un buen momento – La Red)
Magdalena “Magui” Aicega (¿Quién paga la fiesta? – FM Rock and Pop)
Labor humorística
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Pachu Peña (Re tarde – FM Pop) - GANADOR
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Nacho Bulián (Volviendo a casa y Nuestra mañana – Mitre)
Nahuel Prado (Pasaron cosas – Radio con Vos)
Patricio “Pato” Benegas (Ventura Show 1030 y Mesa chica – Del Plata)
Servicio informativo
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La Red Informativa (La Red)
Mitre informa primero (S.I. Radio Mitre)
Radio 10 - Siempre Noticias (Radio 10)
Radionoticias del Plata (Del Plata)
Rotativo del aire (Rivadavia)
Labor locución femenina
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Gigi Rib aloff (Mucha Radio) - GANADORA
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Alejandra Salas (Todo queda en casa y No está todo dicho – FM La 100)
Marcela Giorgi (Sábado tempranísimo – Mitre)
Labor locución masculina
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Bebe Sanzo (El club del Moro – FM La 100)
Mario Portugal (Rivadavia)
Sebastián Bresler (Mitre) - GANADOR
Relator deportivo
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Gabriel Anello (Mitre) - GANADOR
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Daniel Mollo (Boca de Selección – Del Plata)
Leonardo Gentili (La Red)
Mejor labor en producción
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Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10) - GANADOR
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Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo – Mitre)
Pablo Benvenutti (El club del Moro – FM La 100)
Florencia Verdaguer (Mesa chica – Del Plata)
Mejor labor en operación
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Gabriel Marsili (FM Los40) - GANADOR
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Alejandro Chule (Sarasa – FM La 100)
Guillermo Bidondo (El club del Moro – FM La 100)
Labor en musicalización
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Delta Music Team (FM Delta)
Javier Fabregas (FM Aspen y Radio 10)
José Luis de Dios (FM Nacional Folklórica)
Leo Rodríguez (LN+ Música 104.9)
Movilero
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Mercedes Ninci (Mitre informa primero – Mitre) - GANADORA
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Alan Zurita (Mitre informa primero – Mitre)
Rosario Bigozzi (La Red)
Columnista de espectáculos
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Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100) - GANADORA
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Tamara Pettinato (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio con Vos)
Andrea Rincón (¿Quién paga la fiesta? – Rock and Pop)
Columnista político
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Mariel Di Lenarda (Nuestra mañana – Mitre)
Nacho Girón (Vuelta y media – Urbana Play)
Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio con Vos) - GANADORA
Columnista económico
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Alfredo Zaiat (El Destape Radio)
Silvia Naishtat (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio con Vos)
Willy Kohan (Rivadavia) - GANADOR
Columnista policial/judicial
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Ariel Zak (Mañana Sylvestre – Radio 10)
Gustavo Carabajal (FM 107.9 El Observador)
Hugo Alconada Mon (De acá en más – FM Urbana Play) - GANADOR
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Rodrigo Alegre (Nuestra mañana – Mitre)
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