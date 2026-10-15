Martín Fierro de la Música 2026: todos los ganadores de la primera edición + Agregar ámbito en









APTRA celebró su primera gala dedicada a la industria musical en Tango Porteño, con figuras del pop, el rock, el género urbano y la música tropical entre los protagonistas.

Se celebró la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026.

La música argentina tuvo su propia noche de premios con la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). La ceremonia se realizó en Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La gala reunió a artistas de distintos géneros y generaciones, con categorías dedicadas a canciones, álbumes, colaboraciones, intérpretes, productores y espectáculos en vivo. Entre los nombres destacados de la noche estuvieron María Becerra y L-Gante, que se llevaron premios en sus respectivas categorías.

La entrega también contó con presentaciones musicales y una alfombra roja previa a la ceremonia central, en una apuesta de APTRA por ampliar sus reconocimientos a otros sectores de la industria del entretenimiento.

María Becerra fue una de las grandes protagonistas de la ceremonia: ganó como Mejor Artista Femenina, Mejor Álbum por Quimera y Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas por Quimera Show 360° en River. Lali se quedó con el premio a Mejor Artista Pop, mientras que Charly García fue distinguido como Mejor Artista Rock/Alternativo.

En el rubro de las colaboraciones, el premio fue para Turf y Lali por "Loco un poco". En tanto, Abel Pintos se impuso como Mejor Artista Masculino y Turf fue elegido como Mejor Grupo/Banda.

La ceremonia también reservó distinciones especiales para figuras históricas de la música argentina. Charly García recibió el premio "Leyenda de leyendas", creado especialmente para reconocer su trayectoria. El Martín Fierro de Platino fue para Pimpinela, mientras que Carlos "La Mona" Jiménez, el Chaqueño Palavecino, Raúl Lavié, Palito Ortega, Patricia Sosa, Juanse, Alejandro Lerner y Luis Alberto Spinetta recibieron reconocimientos por sus carreras. Mientras que el Martín Fierro de Oro se lo llevó Abel Pintos, en reconocimiento por su impacto en la música argentina. Foto: NA Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Música 2026 Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas: María Becerra, por Quimera Show 360° en River.

Mejor Artista Urbano: L-Gante.

Mejor Artista Tropical Masculino: Uriel Lozano.

Mejor Artista DJ Revelación: 0ostil.

Mejor Productor Musical: Big One.

Mejor Artista Folclórico: Soledad Pastorutti.

Mejor Concepto Visual: Emanero.

Mejor Artista Revelación Masculino: Luciano Creiner y Valentino Merlo.

Mejor Artista Tropical Femenina: Dalila.

Mejor Grupo/Banda: Turf.

Mejor Artista de Tango: Jorge Vázquez.

Mejor Artista Melódico: Matías Napoli.

Mejor Artista Revelación Femenina: Candu Domínguez.

Mejor Artista DJ: Javier Zuker.

Mejor Artista Pop: Lali.

Mejor Grupo/Banda Tropical: Ráfaga.

Mejor Música de Comerciales/Jingles: Saphirus.

Mejor Artista de Cuarteto: Ulises Bueno.

Mejor Artista de Música Infantil: El Reino Infantil.

Mejor Manager Artístico: Marcelo Fígoli.

Mejor Cortina Musical de TV: LAM.

Mejor Artista Rock/Alternativo: Charly García.

Mejor Álbum: María Becerra, por Quimera.

Mejor Colaboración: Turf y Lali, por "Loco un poco".

Mejor Banda Cuarteto: Desakat2 y Euge Quevedo.

Mejor Artista Masculino: Abel Pintos.

Mejor Artista Femenina: María Becerra.

Mejor Canción: Luck Ra & Miranda! - Tu misterioso alguien