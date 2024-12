Mauro Icardi y una insólita comparación con Johnny Depp: "No se trata de limpiar mi nombre..."

Más tarde, Icardi fue más allá y compartió una foto donde se lo ve en el centro de una cancha, la cual acompañó con el texto: "' No se trata de limpiar mi nombre, se trata de defender a las personas que creen en mí' Johnny Deep (sic)".

Además, la estrella del Galatasaray intercambió una serie de mensajes de WhatsApp con el periodista Pepe Ochoa, a quien le aseguró: " Yo no voy por una conciliación con Wanda, voy por todo hasta las últimas consecuencias porque ella va a tener que responder todo lo que dijo y todo lo que hizo mediático".

View this post on Instagram

Embed - on Instagram: "“No se trata de limpiar mi nombre, se trata de defender a las personas que creen en mi.” Johnny Deep"

Filtran un audio de Mauro Icardi sobre la China Suárez: "Espero que ahora me dé bola"

En medio de la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi y los escándalos que la rodean, este martes se filtró un audio en el que el futbolista hablaba de su vínculo con la China Suárez y su deseo por empezar una relación con ella. El mensaje fue compartido por Yanina Latorre al aire de LAM (América).

“Ya hace tres años de lo que pasó, pero la mina se comportó siempre bien (en relación a la China). Nunca salió a decir nada, nunca habló de ella y esta le sigue dando cuando está de novia con otro tipo, cuando está separada y cuando estamos en juicio de toda índole. Es rarísimo. Está muy despechada, está muy resentida”, dijo el futbolista a través de Latorre, quien se encontraba en el evento ‘Los personajes del año’.

Luego referenció la entrevista de Wanda en el living de Susana Giménez: “Ir a hacer una nota y sentarse a hablar de la China, la verdad es que es patético, así que no sé... Espero que ahora me dé bola la China y me ponga de novio con ella”.