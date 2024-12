Caso Wanda Nara y Mauro Icardi: la Justicia ordenó realizarles nuevas pericias

En las últimas horas, Icardi fue operado de la rotura de ligamentos cruzados, por ende se encuentra internado y en el área de rehabilitación tras la cirugía.

Polémica por las hijas de Wanda e Icardi

Por otro lado, había trascendido que Icardi no creía que sea conveniente que las niñas vivan con Wanda en la Argentina con la pareja actual, L-Gante, quien estuvo condenado por tenencia de armas y drogas.

Por último, Wanda habría dicho que no estaba de acuerdo con que las menores estén con su papá alegando que: "Es un tipo que no me deja separarme, que no acepta que no quiero estar más con él, que me dice que me va a arruinar la vida si lo dejo".