Murió el actor Michael Gray, protagonista de la serie "Shazam!" en los años 70

Gray interpretó a Billy Batson en la serie de acción real basada en el personaje de DC Comics.

Michael Gray , actor conocido por su papel de Billy Batson en la serie de televisión de los años 70 Shazam! , ha fallecido. Tenía 75 años.

Gray falleció por causas naturales la semana anterior, el viernes 16 de octubre, según informaron sus representantes en un comunicado a la revista PEOPLE el jueves 22 de octubre.

Gray comenzó su carrera televisiva en 1972 cuando fue elegido para participar en la serie de NBC The Little People junto a Brian Keith y Shelley Fabares .

Más tarde se convirtió en un ídolo juvenil que apareció en muchas portadas de Tiger Beat y otras revistas populares para adolescentes, e incluso apareció como el novio de Marcia (Maureen McCormick) en un episodio de 1973 de The Brady Bunch.

Su papel como Billy Batson en la serie de acción real Shazam! fue el que impulsó su carrera. La serie, emitida entre 1974 y 1976, se basaba en el personaje de DC Comics, un adolescente que podía transformarse en el superhéroe Capitán Marvel al gritar la frase que daba título a la serie. Jackson Bostwick fue el primero en interpretar al Capitán, papel que posteriormente interpretó John Davey .

“No conocía al personaje ni la historia cuando me eligieron para el papel, así que tuve que aprender rápido; fue divertido y agotador, desafiante y emocionante, todo a la vez”, dijo Gray en una ocasión durante un panel de la Comic-Con.

Gray tuvo un divertido cameo en Shazam! Fury of the Gods de 2023 , donde interactuó con el Capitán interpretado por Zachary Levi, en un guiño a la serie original.

Michael Gray junto a Zachary Levi.

Otros papeles destacados fueron en la carrera de Gray fueron en series como Dynasty, Marcus Welby, MD, Room 222 y The Flying Nun. También interpretó al hermano menor de Burt Reynolds en la película para televisión Run, Simon, Run y apareció en las películas de 1970 Beyond the Valley of the Dolls y Myra Breckinridge.