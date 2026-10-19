Murió Marcela Ortiz, actriz y figura de la televisión en los 90

La exmodelo tenía 61 años y sufrió un accidente automovilístico en Benavídez, partido de Tigre. Su hija confirmó la noticia y la Justicia investiga las causas de su muerte.

Marcela Ortiz, exmodelo y actriz que alcanzó notoriedad en la televisión argentina durante la década de 1990, murió a los 61 años tras protagonizar un accidente automovilístico en la zona de Benavídez , partido de Tigre. La noticia se conoció este lunes y fue confirmada por su hija, Shelsian, a la periodista Fernanda Iglesias. Las circunstancias del episodio todavía se encuentran bajo investigación.

Según el relato difundido por Iglesias, Ortiz había salido al cine y a tomar un helado con su amiga Samantha Farjat. Antes de llevarla a su casa, ambas pasaron por una farmacia para comprar un medicamento que la actriz tomaba para el corazón. El accidente ocurrió cuando Ortiz continuó su camino hacia su domicilio.

De acuerdo con la información difundida por la periodista, la encontraron dentro de su Renault Sandero gris, que había terminado en una zanja . La actriz tenía puesto el cinturón de seguridad, pero estaba inconsciente. Los bomberos y los equipos de emergencia intervinieron en el lugar e intentaron reanimarla, aunque no lograron salvarle la vida.

"Tuvo un accidente el sábado, en Benavídez. Su hija Shelsian me dijo: 'Estoy destruida, con mucho dolor'", contó Fernanda Iglesias al confirmar el fallecimiento.

Durante las maniobras de reanimación, el celular de Ortiz sonó: era Farjat, que intentaba comprobar si su amiga había llegado bien a su casa . Cuando la Policía le informó lo ocurrido, se dirigió al lugar del accidente.

La causa fue caratulada como "Averiguaciones causales de muerte" y, según la información publicada, este martes se realizará la autopsia para avanzar en la investigación. Por el momento, no se confirmó oficialmente cuál fue la causa del fallecimiento.

La trayectoria de Marcela Ortiz y su relación con Raúl Taibo

Marcela Ortiz fue una figura reconocida del espectáculo argentino durante los años 90. Se desempeñó como modelo y actriz, y formó parte del grupo conocido como las "chicas de Olmedo", vinculado al capocómico Alberto Olmedo. También estuvo relacionada con el ambiente mediático que rodeaba al representante Guillermo Coppola.

Su vida personal ocupó espacio en los medios, especialmente por su relación con el actor Raúl Taibo, con quien estuvo casada. Su nombre quedó asociado a una etapa de fuerte exposición pública en la televisión y las revistas de espectáculos.

En los últimos años, Ortiz se había mantenido alejada de la exposición mediática. La noticia de su muerte volvió a poner su historia en el centro de la atención pública, mientras familiares y allegados atraviesan el duelo.