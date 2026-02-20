Incendio en un depósito logístico de Benavídez: nueve dotaciones trabajaron para contenerlo + Seguir en









El fuego se desató por la tarde en una planta del Parque Industrial de Benavídez, en el partido de Tigre, y generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros. Bomberos de cinco localidades lograron controlar las llamas y evitar que se propagaran a empresas linderas.

El galpón era un depósito de pallets y mercaderías varias.

Un incendio de gran magnitud se declaró este jueves por la tarde en un depósito logístico ubicado en el Parque Industrial de Benavídez, partido de Tigre, y provocó alarma entre vecinos y trabajadores de la zona.

El siniestro comenzó alrededor de las 15 en el depósito Duorum, ubicado dentro del predio Norlog. Las llamas avanzaron con rapidez y generaron densas columnas de humo negro que pudieron verse a varios kilómetros de distancia.

Para combatir el fuego trabajaron nueve dotaciones de bomberos de Benavídez, Don Torcuato, General Pacheco, Belén de Escobar y Maschwitz, que concentraron sus tareas en contener los focos ígneos y evitar que se extendieran hacia predios vecinos, donde funcionan otras compañías.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FLiendrow/status/2024968113100353820&partner=&hide_thread=false Incendio en NorLog, Benavidez pic.twitter.com/KojtxKtDIo — Lean (@FLiendrow) February 20, 2026 También prestaron asistencia móviles del Grupo de Prevención Urbana, Defensa Civil y el COT (Centro de Operaciones Tigre), que ordenaron el tránsito y colaboraron con el operativo de seguridad.

Según trascendió en medios locales, el incendio afectó un sector donde se almacenaban pallets y habría trabajadores heridos que se encontraban dentro del depósito al momento del siniestro, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre su estado de salud.

Vecinos de la zona indicaron que no se oyeron explosiones al inicio del fuego, por lo que una de las hipótesis preliminares apunta a un posible cortocircuito. Las causas, sin embargo, deberán ser determinadas por las pericias correspondientes.

