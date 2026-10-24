Murió Marcelo Trepat, actor de teatro y televisión, a los 62 años

Integró el elenco original de Drácula, trabajó con Les Luthiers y participó en Los simuladores. Georgina Barbarossa, su amiga y compañera, lo despidió con un emotivo mensaje.

Marcelo Trepat desarrolló una extensa carrera en el teatro musical, la televisión y el cine.

El actor y cantante Marcelo Trepat murió a los 62 años , según informó este sábado la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Con una extensa trayectoria en el teatro musical y la televisión, fue compañero de Georgina Barbarossa en distintos programas y espectáculos.

La conductora expresó su dolor en redes sociales, donde recordó la amistad que los unía y el acompañamiento del artista en distintos momentos de su vida. “Marce de mi alma, hermano de la vida, no puedo creer estar escribiendo esto, tengo el corazón destrozado” , escribió.

Trepat vivía desde 2008 en Villa Giardino, Córdoba , donde se había instalado después de finalizar su participación en Cabaret. Había comprado un terreno en esa localidad en 1997, alentado por Barbarossa.

No se informó públicamente la causa de la muerte del actor . En su despedida, Barbarossa señaló que falleció mientras dormía en su casa, aunque no brindó detalles médicos.

“Te fuiste como querías, durmiendo, en tu casa, espero que sin darte cuenta. Dios sabrá porqué tan pronto”, expresó la conductora.

Su publicación también incluyó un agradecimiento por los años compartidos y por la cercanía con su familia. “Gracias por las risas y los abrazos y por estar siempre para mí. Te amo con todo mi corazón”, agregó.

Una trayectoria entre los musicales, la televisión y Les Luthiers

Trepat nació el 15 de marzo de 1964 en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Comenzó a estudiar teatro durante la escuela primaria y, en la adolescencia, participó del grupo dirigido por Jorge Sharry. Sus primeras experiencias también estuvieron vinculadas al Grupo 84, surgido de Juventud de Teatro.

En 1991 formó parte del elenco original de Drácula, el musical, de Pepe Cibrián y Ángel Mahler, donde interpretó a Lord Arturo. Después trabajó en producciones como Mi bella dama, El violinista en el tejado y Zorba.

Su recorrido también incluyó Te quiero, sos perfecto… cambiá, bajo la dirección de Ricky Pashkus, y Cabaret, donde interpretó a Cliff Bradshaw en las temporadas de 2007 y 2008. Además, compartió escenario con Pepe Soriano en Visitando al señor Green.

Entre 2009 y 2012 fue reemplazante de Les Luthiers, con funciones actorales y vocales en Lutherapia y Chist!, especialmente en los roles de Marcos Mundstock y Daniel Rabinovich.

En televisión, acompañó a Barbarossa en Movete con Georgina, Venite con Georgina y Las cosas de Georgina. También tuvo participaciones en Montaña rusa, La niñera y Los simuladores, en el episodio “Seguro de desempleo”.

Su vínculo artístico con la conductora también llegó a los escenarios: interpretó a Bambuco junto a ella en Doña Disparate y Bambuco, de María Elena Walsh. En teatro infantil participó, además, en La familia Frankenstein y Mi bello dragón, de Enrique Pinti.

En cine trabajó en Cicatrices, de Patricio Coll, y en el cortometraje Te querré mientras viva, de Agustín Barroso. También integró la miniserie rusa Al ritmo del tango, junto a Natalia Oreiro.