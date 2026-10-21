Murió Saúl Blanch, histórico cantante de Rata Blanca y un referente del heavy metal argentino

Una triste noticia sacude al mundo del heavy metal y la música argentina en general, Saúl Blanch , histórico cantante de Rata Blanca , falleció a sus 75 años.

Según trascendió, Blanch se encontraba atravesando problemas de salud y estaba internado desde hace un tiempo. La noticia de su muerte fue confirmada por el periodista especializado César Fuentes a través de sus redes sociales.

"Me acaban de confirmar y he recibido con gran dolor la noticia del fallecimiento del querido Saúl Blanch, quien estaba desde hace tiempo hospitalizado. Plus, Rata Blanca y su carrera solista son hitos que nunca olvidaremos de una voz que sin duda abrió y marcó caminos. Me ha llegado el comentario de que la familia no quiere exposición y no habría velatorio: 'Se fue como quiso. Todo rock' . Copa en alto y brindis por la partida de un grande mientras suena su legado musical", informó Fuentes.

Saúl Blanch nació un 8 de septiembre de 1951 en Buenos Aires, en los años setenta formó parte de la banda Plus . En 1976 grabaría su primer disco con Plus titulado "No pisar el infinito" , para el sello TK; luego grabaría Plus (1978) para la RCA Víctor, reeditado en 1996 por el sello BMG, re-titulado Melancólica muchacha.

En 1981, luego de la gira latinoamericana por Colombia, e incluso Estados Unidos, grabaría "Escuela de rock 'n' roll", pero sin Julio Sáez, miembro original y guitarrista de los dos primeros discos.

Disuelto Plus, Blanch pasó a integrar la banda WC con Julio Morano, Sergio Berdichevsky y Guillermo Sánchez, pero no llegarían a grabar discos, solo unos demos. Luego se disolvió WC y Blanch entró a la banda Héroes con Julio Soto, el guitarrista que años después grabaría Fiel a sus fieles, aunque después de una par de presentaciones y demos, Blanch dejó la banda. Luego de esto es llamado por el desprendimiento de Punto Rojo, la banda de Walter Giardino y el "Turco" Andino en batería, más el desprendimiento de WC. Así comenzaron la banda Rata Blanca. En 1987 hicieron su debut en el teatro "Luz y Fuerza".

Luego de la partida de Blanch, Rata Blanca probó varios cantantes. Sin embargo, al no conseguir un suplente adecuado para la grabación del primer álbum, volvieron a convocar a Blanch, que grabó todas las voces del primer álbum de la banda, llamado Rata blanca.

Durante su estancia en Rata Blanca, Saúl Blanch participó interpretando algunos de los primeros éxitos del grupo, como "El sueño de la gitana", "Chico callejero", "Rompe el hechizo" o "Solo para amarte". Luego de lanzado aquel álbum, Blanch abandonó la banda definitivamente para emprender una carrera solista, siendo reemplazado por Adrián Barilari.

En 2013, Blanch, luego de 23 años, se reunió con sus antiguos compañeros en Rata Blanca para tocar algunos conciertos por los 25 años de la banda. En marzo de este año, Saúl fue el invitado de lujo en tres shows en el Teatro Flores para hacer cuatro canciones: "La misma mujer", "Solo para amarte", "Callejero" y "El sueño de la gitana". Tres shows que sin duda quedarán en la memoria de los fans de la banda.