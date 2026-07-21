¿Quién era Pato Strunz, emblema del heavy metal argentino, y de qué murió?

El baterista formó parte de una de las bandas más importantes del género a nivel nacional y actualmente formaba parte del grupo Malon.

Strunz fue el baterista de "Hermética" durante los años de mayor popularidad.

Murió Claudio "Pato" Strunz a los 59 años . La noticia fue confirmada durante la noche del 20 de julio por su banda Malón, a través de las redes sociales.

Hasta el momento no se informó oficialmente la causa del fallecimiento, aunque en distintas comunidades de fanáticos de heavy metal trascendió la versión de que habría sufrido un infarto . Sin embargo, esa información no fue respaldada por su familia ni por sus excompañeros de escenario.

El músico es considerado uno de los bateristas más influyentes de la historia del heavy metal argentino. Strunz dejó una huella con su participación en la formación clásica de Hermética , donde grabó los exitosos discos "Ácido Argentino" y "Víctimas del Vaciamiento".

Claudio Marcelo Zurita, conocido artísticamente como Pato Strunz , nació el 11 de noviembre de 1966 en La Tablada , provincia de Buenos Aires. Desde muy joven mostró interés por la música y durante la década de 1980 comenzó a desarrollar su carrera como baterista .

Sus primeros pasos los dio en Heinkel , banda que integró junto al guitarrista Nicolás Takara . Aunque el grupo tuvo una existencia breve, logró una importante visibilidad tras ganar un concurso que les permitió presentarse en el programa televisivo Neo Sonido , emitido por ATC en 1988.

Poco tiempo después, Takara se radicó en Japón y el proyecto llegó a su fin. Varios de sus integrantes continuarían luego en Jeriko, pero Strunz siguió construyendo su propio camino.

A comienzos de la década del 90 administraba La Cueva, una sala de ensayo ubicada en La Tablada que se convirtió en un punto de encuentro para numerosas bandas del circuito metalero. Precisamente allí ensayaba Hermética, grupo formado por Ricardo Iorio, Claudio O'Connor y Antonio Romano.

En 1991, tras la salida del baterista Tony Scotto, el conjunto necesitaba un reemplazante con urgencia, ya que la banda estaba a pocas semanas de ingresar al estudio para grabar un nuevo disco. La elección fue casi inmediata y recayó en Strunz.

Con esa alineación grabó "Ácido Argentino" (1991), considerado por muchos especialistas y fanáticos como uno de los discos más importantes en la historia del metal argentino. Dos años más tarde volvió a ocupar la batería en "Víctimas del Vaciamiento" (1994).

Durante esa etapa, Hermética vivió sus años de mayor popularidad. La banda realizó numerosos conciertos con entradas agotadas en el Estadio Obras Sanitarias, recorrió gran parte del país y participó en la edición argentina del festival Monsters of Rock, donde compartió escenario con figuras internacionales como Black Sabbath, Slayer y Kiss.

Tras la separación a fines de 1994, Strunz permaneció junto a O'Connor y Romano. En 1995, con bajista Karlos Cuadrado, fundaron Malón, proyecto emblema del thrash metal. Con el grupo grabó "Espíritu Combativo" (1995) y "Justicia o Resistencia" (1996).

Con su disolución en 1998, el baterista decidió explorar nuevos sonidos y creó Simbiosis, orientado al nu metal, un estilo que todavía tenía poca presencia en la escena nacional. Fue considerado adelantado para la época y se mantuvo activa hasta 2002.

Banda Malón.

En esos años también participó en otros proyectos como Arraigo y posteriormente Candente, conjuntos con los que editó demos y trabajos de formato EP, además de continuar vinculado al ambiente musical como productor y responsable de salas de ensayo.

En 2002 fue convocado para colaborar como técnico de batería durante uno de los históricos recitales de La Renga en el estadio de River Plate.

En 2011 regresó a Malón cuando la banda anunció el esperado reencuentro con su formación original. Participó de de "El regreso más esperado", editado en 2012, del DVD "360°" de la presentación en el Estadio Malvinas Argentinas y del álbum "Nuevo Orden Mundial", publicado en 2015.

Sin embargo, esa segunda etapa llegó a su fin el 3 de marzo de 2021, cuando Malón anunció oficialmente que Strunz dejaba de formar parte del grupo.

Lejos de alejarse de la música, a fines de 2022 creó el power trío Íthaca, junto al guitarrista Guillermo "Chino" Gorosito y el bajista Marcelo Bracalente. Allí asumió un rol mucho más activo en la composición de las canciones y de las letras, algo poco habitual en etapas anteriores de su carrera. En 2024 editaron el álbum "El peso que no pesa".

Durante los últimos meses también había vuelto a los escenarios con el espectáculo "Hermética x Pato Strunz (HXPS)", una propuesta dedicada a interpretar clásicos de Hermética junto a distintos músicos invitados.

De qué murió el baterista de Hermética

Claudio "Pato" Strunz murió el 20 de julio de 2026 a los 59 años. Hasta el momento de la confirmación de su fallecimiento, no se difundió una causa oficial.

La noticia fue comunicada por Malón, banda de la que fue fundador, mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. El texto decía: "Q.E.P.D. PATO STRUNZ. Por todos los buenos momentos compartidos, los kilómetros recorridos juntos. Queda la música. Buen viaje".

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía de los primeros años de la banda y rápidamente recibió miles de reacciones y mensajes de despedida de fanáticos, músicos y colegas del ambiente del rock y el metal.

Poco después también comenzaron a expresarse otros integrantes históricos de la escena. Claudio O'Connor, excompañero suyo tanto en Hermética como en Malón, publicó una imagen junto al baterista acompañada por una breve despedida: "Buen viaje, compañero".

En las horas posteriores al anuncio comenzaron a circular versiones en redes sociales y foros de fanáticos que indicaban que Strunz habría sufrido un infarto.