El actor estadounidense tenía 93 años y construyó una trayectoria de más de seis décadas en Hollywood. También ganó un premio Emmy por su trabajo en la serie Picket Fences.

Murió Tom Skerritt, una de las estrellas de "Top Gun" y "Alien".

El actor estadounidense Tom Skerritt , recordado por sus papeles en Top Gun y Alien , el octavo pasajero , murió a los 93 años . La noticia fue confirmada por su representante y generó mensajes de despedida en Hollywood.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con una trayectoria de más de seis décadas , Skerritt dejó una marca en el cine y la televisión estadounidense. “Estamos con el corazón roto por su muerte”, expresó su familia en declaraciones a TMZ.

Sus seres queridos también destacaron aspectos de su personalidad más allá de su carrera artística. “Mientras que el mundo conoció a Tom por su extraordinaria carrera como actor, nosotros lo conocimos por su sentido del humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que aportó a nuestras vidas”, señalaron.

Además, recordaron su compromiso con la creatividad, la narración de historias, los veteranos de guerra , el cuidado del mundo natural y la posibilidad de ayudar a otras personas a encontrar y compartir sus propias voces.

Skerritt debutó en la pantalla grande en 1962 y participó en más de 40 películas a lo largo de su carrera. Entre sus trabajos más destacados figuran MASH, Alien, el octavo pasajero, Top Gun, Magnolias de acero y Contacto.

El actor estadounidense tenía 93 años y construyó una trayectoria de más de seis décadas en Hollywood.

En Alien, el octavo pasajero, la película de ciencia ficción y terror dirigida por Ridley Scott, interpretó al capitán Dallas. Años después, en Top Gun, protagonizada por Tom Cruise, encarnó a Mike “Viper” Metcalf, el instructor de vuelo de la academia naval.

Su carrera también tuvo un recorrido destacado en la televisión. En 1993, ganó un premio Emmy por su interpretación en la serie Picket Fences, reconocimiento que consolidó su prestigio como actor.

A lo largo de los años, Skerritt fue valorado por su versatilidad y profesionalismo. En una entrevista con Variety, su representante lo definió como “un verdadero profesional y una inspiración para varias generaciones de actores”.

La noticia de su muerte provocó homenajes y mensajes de despedida de colegas y admiradores. Su trabajo en películas emblemáticas y su aporte a la televisión estadounidense dejaron una huella en varias generaciones de espectadores.