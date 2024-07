Netflix: la miniserie de la primera mujer afro multimillonaria de Estados Unidos

Self Made es una serie de cuatro capítulos protagonizada por la actriz estadounidense Octavia Spencer, quien refleja la vida de Walker, una mujer negra de origen pobre y que supo hacerse megamillonaria con una fórmula para hacer crecer el cabello.

De qué se trata Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma, miniserie de Netflix

Basada en la biografía On Her Own Ground de A'Lelia Bundles, esta miniserie biográfica dramática, cuenta la historia de la pionera y magnate del cuidado del cabello negro Madame CJ Walker, Sarah Breedlove su verdadero nombre, quien nació en el seno de una familia pobre en 1867, en el estado de Luisiana, donde sus padres fueron esclavos.