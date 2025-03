Los Pumas 7s campeones en Hong Kong: triunfo para la historia sobre Francia y fin del maleficio

El camino hacia el título no fue sencillo. La final comenzó con un primer tiempo tenso y cerrado, reflejado en un inusual 0-0 en el marcador. Pero en el complemento, la tarjeta amarilla a Liam Delamare le dio a la Argentina la oportunidad que necesitaba. Con un hombre de más, aprovecharon el momento y marcaron dos tries en rápida sucesión: primero Santiago Álvarez y luego Marcos Moneta, el mejor jugador del mundo. Francia reaccionó con un try convertido, pero no le alcanzó.